Diğer
Kategoriler

Şoför kalp krizi geçirdi, otobüs şarampole devrildi: 4 ölü, 34 yaralı

Aksaray’da sürücüsü kalp krizi geçiren yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 34 kişi de yaralandı.

Şoför kalp krizi geçirdi, otobüs şarampole devrildi: 4 ölü, 34 yaralı

24 Mart 2018 06:38

Kaza, sabah saat 05.00 sıralarında Aksaray - Ankara Karayolunun 45’inci kilometresi Acıpınar Mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Adıyaman’a giden Nurettin Dağ (59) idaresindeki 34 VY 0804 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray’a 45 kilometre kala sürücüsünün aniden kalp krizi geçirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan ve kimlikleri belirlenemeyen 4 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı.

Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayı anlatan otobüs sürücüsü Nurettin Dağ, “Kalp krizi geçirdim. Terledim, terledim, fren yapacağım, fren yapamadım” dedi. 

Otobüste yolcu olarak bulunan Mehmet Halit Kalkan (48) ise, “Şoför kalp krizi geçirdi. Yatsı namazını kıldı bizimle beraber. Kalp krizi geldi şoföre. Biz yatsı namazını Ankara’da kıldık. Takriben 3 gibi Ankara’dan yola çıktık. Kaza da 04.30 gibi oldu. Şoförümüz aniden kalp krizi geçirdi. Durumu iyi, kafasında bir yarası var. Sadece 3 metrelik şarampol var” dedi. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Yasin Can

Etiketler: kaza

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç