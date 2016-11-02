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Sofralarımızın vazgeçilmezi Anzer Balı

Binbir zahmetle üretilen ve insan vücuduna sağladığı birçok yararları olan bal soflarımızın vazgeçilmezidir.

Sofralarımızın vazgeçilmezi Anzer Balı

02 Kasım 2016 10:35

Vucudumzun direncini artıran, bağışıklık sistemini güçlendiren güç ve enerji veren bal her geçen gün daha kıymetlenmektedir. İhtiva ettiği A, B, C ve diğer vitamin ve mineraller balı tüketenlere zindelik verir. Her ürün üretildiği yerin özelliğini bünyesinde barındırır. Bununla beraber niteli ve nicelik özellikleri ortaya çıkar. Bal da durum böyledir. Üretilen her balın kalite değerleri aynı değildir. Bir kaliteli balda aranılan özellikler sakkaroz değerinin yüzde 0-3 aralığında olması tercih edilme kıstaslarından biridir. Sadece Sakkaroz değerini dikkate alırsak kaliteli bala haksızlık etmiş oluruz. Bunun yanında kaliteli bal da toplen polen sayısı, diastaz oranı ve prolin değerleri çok önemlidir. Bu değerler ne kadar çoksa bal bir okadar daha değerlidir.

Bal sözkonusu olunca ballar içinde özellikle aranılan çiçekli yayla anzer balıdır. Çiçekli Yayla Anzer Balı ihtiva ettiği vitamin ,mineral ve polen çeşitliği bakımında daha zengin olduğundan özellikle tercih edilme nedenlerindendir. Ayrıca Endemik çiçek çeşidlerinden oluşması daha çok talep edilmesini sağlamaktadır. Çiçekli Yayla Anzer Balı tüketilirken Bal şerbeti şeklinde tüketilmesi daha faydalıdır. Bir su bardağı ılık su ile bir yemek kaşığı bal koyup karışıtırıp içilmesi tavsiye edilr. Balın faydaları saymakla Bitmez. Gripte, soğuk algınlığında, halsizliklte, yorgunlukta başvuracağımız doğal ürünerimizin en başında gelir. Kabızlıkta ılık suyla balı karıştırıp içtiğinizde kabızlık sorununun giderilmesinde faydası görülecektir. İshal olduğumuzda soğuk su ile balı karıştırdığınız bu sefer ishalin giderilmesinde faydası görülecektir.

Anzer Arıcılık anzer balı , anzer poleni üretiminin yanısıra yaylaçiçek kaçkar balı, yaylaçiçek çiçek balı üretimi ve satışını yapmaktadır. İrtibat için Anzer Arıcılık sitesi www.balanzer.com sitesinden irtibat kurabilirsiniz.

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