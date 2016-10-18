Kariyerinin 5. SuperSport şampiyonluğunu ilan eden Kenan Sofuoğlu, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ile The Marmara Pera'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Rabbim, beşinci kez dünya şampiyonluğunu nasip etti"

Dünya Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, iyi bir sezon geçirdiğini belirterek, "Dün itibarıyla şampiyonluğa ulaştım. Esasında 2 hafta önce Fransa'da Türklerin çok olduğu bir yarışta şampiyonluğa ulaşmak istedim ama nasip olmadı. İspanya'da ilk 8'de bitirmek benim için yeterli olacaktı ama rabbim bana birici olarak şampiyonluğa ulaşmayı nasip etti. Ağabeylerimle yıllar önce motosiklet yarışlarında yer alırken hayalimiz, birimizin Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışmasıydı. Rabbim, beşinci kez dünya şampiyonluğunu nasip etti" dedi.

"Benim derecemi kimsenin yapabileceğine inanmıyorum"

Motor sporlarında en önemli kategorilerinden Moto GP'de yarışmadığı için eleştirildiğini vurgulayan Sofuoğlu, "Herkes bana yıllardır neden Moto GP'de yarışmadığımı soruyor. Yıllar önce Türkiye'den çıkarken, hayalim Supersport'ta yarışmaktı. Moto GP, özel yapım motorların yarıştığı ve markaların çok yüksek rakamlar harcadığı bir kategori. Moto GP'de şampiyon olan takımın adını Repsol Honda değil de THY veya Türk Telekom olsaydı, o motorun üzerinde bugün Kenan ile Toprak otururdu. Bu sezon Moto GP'de yarış kazanan birçok pilotu daha önceki yıllarda zaten geçmiştim. Benim kimseye kanıtlayacak bir şeyim yok. Her kategorinin farklı bir zorluğu ve kullanma tekniği vardır. Kendine güvenen karşıma çıkabilir. Çıkanlar da ne olduğunu görmüştür. Benim standart bir Supersport motoruyla yapacağım dereceyi kimsenin yapabileceğine inanmıyorum" diye konuştu.

"Bugün istesem Moto GP'de bir takım bulabilirim"

Bugün istese birkaç telefonla Moto GP'de bir takım bulabileceğini belirten Sofuoğlu, "Super Bike'da beni isteyen birçok takım var. 32 yaşına geldikten sonra farklı tarzda motora binersem belki 34-35 yaşımda şampiyon olacağım ama bir tarih yazamayacağım. Kariyerinde Super Bike şampiyonluğu görmüş çok sporcu var. Benim bundan sonra alacağım başarılar tarihe geçecek ve bir rekor olarak kalacak. Dünya şampiyonluğumun bundan sonra benden çok ardımdan gelecek sporculara faydası var. Bunun bilinciyle yarışıyorum" dedi.

"Parayı gençlere harcarız ve onları Moto GP şampiyonu yaparız"

Dünya Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, Moto GP'de yarışmamalarının sorumlusunun sporcular olmadığını vurgulayarak, "Onların sorumlusu, Türkiye'nin büyük markaları. Onlar, milyonları başka yerlere harcayacağına, bizim gibi bir şeyler kazanan sporculara harcasaydı, rahatlıkla Moto GP'de yarışırdım. Benim öyle bir hayalim yok ama Toprak, Can ve Deniz için var. Bugün devletimize 'şu kadar bütçeyle Moto GP'ye giderim' desem, bana kimse 'hayır' demez. Ben 32 yaşındayım. Bana para harcamaya gerek yok. O parayı gençlere harcarız ve onları Moto GP şampiyonu yaparız" diye konuştu.

"Beşinci şampiyonluğum ile kariyerimi tamamladım"

Kariyerinin elde ettiği 5. şampiyonlukla bittiğini, bundan sonra genç Türk pilotların önünü açmak için yarışacağını vurgulayan Sofuoğlu, "Beşinci şampiyonluğum ile kariyerimi tamamladım. Benim için kariyer olayı bitti. Yarışmaya devam edeceğim ama amacım, İstiklal Marşı'nı dinletmek, Türk bayrağıyla tur atmak ve benden sonra gelecek sporculara kapı açmak. Uluslararası organizasyonlara birçok ülkeden 20-30 sporcu gelirken Türkiye'den toplamda 5 sporcuyduk ama 3 kupayla geri döndük. Benim başarmaya çalıştığım şey bu. Önümüzdeki sezon dünya şampiyonu olmasam da çok üzülmem" dedi.

"Kazanabildiğim sürece motorun üzerinde olacağım"

Takımının kendisinden memnun olduğunu ve yola devam etmek istediğini belirten Sofuoğlu, "Yarışmayı çok seviyorum. Bu kadar tecrübeliyken, kazanırken, bayrağımı orada gezdirme ve bir şampiyonluk daha alma şansı varken neden bırakayım. Sonuç olarak bırakmamaya karar verdim. 2017'de yarışacağım ama 2018'de yarışacak mıyım bilmiyorum. Kazanabildiğim sürece motorun üzerinde olacağım ama asıl amacım genç sporculara yol göstermek ve iyi imkanlarda yarışmalarını sağlamak" diye konuştu.

Uçar: "Kenan; devletin, federasyonumuzun gösterdiği desteği boşa çıkarmadı"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Kenan Sofuoğlu'nun devletin ve federasyonun desteğini boşa çıkarmadığını belirterek, "Milli sporcunun alnının akıyla şampiyonluğu elde etti. Kenan, devletin, federasyonumuzun gösterdiği desteği ve gayreti boşa çıkarmadı. Alnının akıyla Türkiye'ye ve milletimize 5. dünya şampiyonluğunu kazandırdı. Kenan Sofuoğlu, özellikle olimpiyatların yapıldığı, birçok branşta üzüldüğümüz ve hak ettiğimiz yere gelemediğimiz 2016 senesinde, Türk insanının gururu oldu" dedi.

"Türkiye, motor sporlarında Kenan ile Avrupa ve dünya kapısını açtı"

Kenan Sofuoğlu'nun Türkiye'nin motor sporlarında dünyaya açılmasını sağladığını vurgulayan Uçar, "Türkiye, motor sporlarında Kenan ile Avrupa ve dünya kapısını açtı. Kenan'ın çabalarıyla bu kapı daha büyük başarılara doğru açılmaya devam ediyor. Kenan, sadece sporculuğuyla değil, adamlığıyla da spor teşkilatına ve Türk gencine örnek olan bir kişi. Türk milletinin yanındaki görüntüsüyle, bazen eleştirilere muhatap olabiliyor. TMF Başkanı olarak, bunlar zerre kadar değer vermediğimiz eleştiriler" diye konuştu.

Mehmet Selman Bektaş

İSTANBUL