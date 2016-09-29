Cildimiz sonbahar ve kış aylarında soğuk havanın etkisiyle zayıflayarak hassaslaşıyor. Zor koşullara karşı cildi en iyi şekilde korumak için bazı kurallara uymak gerekiyor. Uzman Dr. Ceylan Emir, “Nemsizlik cilt kuruluğuna, cilt kuruluğu da kırışıklara davetiye çıkarır. Derimizin hava ile temas eden açık bölgeleri olan yüz ve eller bu dönemde kurumakta, kızarmakta ve hassaslaşarak çatlayabilmektedir. Soğuk ve kuru hava, kaloriferle ısınan kapalı ortamlar ile çevre kirliliği cilt sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Cildinizin soğukla mücadele edebilmesi için yeteri kadar enerjiye sahip olmalısınız. Cildinize yeteri kadar nemi verebilmek için sıvı alımına özen göstermelisiniz” dedi.

"Sert sabun kullanmayın"

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ceylan Emir, “Kış aylarında sert sabunlar kullanmayınız. İçeriğinde sütlü ya da saf yağlar olmasına özen gösterin. Banyoda aşırı su ile duş almaktan kaçının. Çok sıcak su deriniz üzerindeki doğal yağı alarak cildinizi kuru ve kaşıntılı bırakmaktadır. Özellikle sonbahar ve kış aylarında çok fazla su içme ihtiyacı hissetmeyiz. Ama buna karşın soğuk ve kuru hava nedeniyle vücut sürekli su kaybeder. Bu nedenle günde 2-2,5 litre su içilmelidir. Bunun yanında su içeriği yüksek meyve ve sebze yenmelidir” diye konuştu.

Beslenmeye dikkat

Uzman Dr. Ceylan Emir, “Beslenme alışkanlığı deriyi korumak için dikkat edilmesi gereken önemli bir faktördür. Kış aylarında özellikle diyetinize dikkat etmelisiniz. Bunun için badem, ceviz, taze peynir, saf tereyağı tüketmekte fayda vardır. A, C, E vitaminleri ile çinko, demir, selenyum içeren besinlerin alımı da cilt üzerinde olumlu etki sağlar” ifadelerini kullandı.

Cildinizi temiz tutun

Medicalpark İzmir Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Ceylan Emir cilt bakımı hakkında şunları söyledi:

“Yüz ve vücutta kurumaya engel olmak cilt tipine uygun nemlendirici ve kremler kullanılmalı. Bu ürünler her banyodan sonra uygulanmalıdır. Kış aylarında da güneş koruması devam ettirilmelidir. Cildin temizlik ve bakımına özen göstermek yaş ilerledikçe oluşacak kırışıklık ve deformasyon gibi problemlerin önlenmesi bakımından çok faydalıdır.”