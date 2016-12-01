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Soğuk hava tezgahı vurdu

Karadeniz’de havaların soğuması ve buna bağlı olarak avlanmanın azalması ile balık fiyatlarında artış yaşanıyor.

Soğuk hava tezgahı vurdu

01 Aralık 2016 13:43

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava Karadeniz Bölgesi’nde de etkili olmaya devam ediyor. Hava koşullarının kötü olması Karadenizli balıkçıları da olumsuz etkiledi. Havaların kötü gitmesi ile denize açılamayan balıkçılar avlanamayınca bu durum tezgaha yansıdı. Bu sebeple Ordu’daki balık tezgahların da ise fiyatlarda gözle görülür bir artış yaşandı. Yaşanan fiyat artışı ile birlikte hamsi 15, mezgit 15, sargan 12, barbun 15, çinekop 15, levrek ve çupra 25, somon 17 ve kefal 8 TL’den, palamudun tanesi ise 4 TL’den satışa sunuldu.

“Balık fiyatlarının standardı yok”
Ordu’da balıkçılık yapan Ferhat Dönek, fiyatların havaların soğuması ile arttığını söyledi. Balıkta fiyat standardının olmadığını ifade eden Dönek, “Bu günlerde hava şartları sebebi ile balık az, bu sebeple fiyatlar arttı. Balıkta standart bir fiyat yok. Balık çok olunca fiyat azalıyor, az olunca artıyor. İlerleyen günlerde havalar iyi gider ve balık bol olursa fiyatlar düşer. Bu gün tezgahta hamsi 15, mezgit 15, sargan 12, barbun 15, çinekop 15, levrek ve çupra 25, somon 17, kefal 8 ve palumudun tanesi ise 4 TL’den satılıyor” dedi. 

Doğan Arzık


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