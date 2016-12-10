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Soğuk onları da vurdu

Van’da aşırı soğuklar hayvanları da etkiliyor.

Soğuk onları da vurdu
Soğuk onları da vurdu - Foto Galeri

10 Aralık 2016 09:24

Van’ın Çaldıran ilçesinde, kar ve dondurucu soğuklara karşı mandalar Kaz Gölü Çayı’nın zemininden çıkardıkları taze otla besleniyor.

Çaldıran ilçesinde gece hava sıcaklığının eksi 22 dereceye kadar düşmesi, hayatı durma noktasına getirdi. Türkiye’nin en soğuk yerleşim yerlerinden ilk sırada olan Van’ın Çaldıran ilçesinde etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle yaşam durma noktasına getirirken, Kaz Gölü Çayı içerisinde otlayan mandalar adeta buz tuttu. Doğubayazıt yolu üzerinde bulunan Kaz Gölü’nde otlayan mandaların görünümü de ilçede yaşanan soğukları en iyi şekilde yansıtırken, sis ve ayazda tamamen donan bir çok dere soğuk havanın şiddetini gözler önüne serdi.

Etiketler: manda, van


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