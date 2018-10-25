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Soğuk savaştan sonra en büyük NATO tatbikatı

Soğuk savaştan sonra en büyük NATO tatbikatı
Soğuk savaştan sonra en büyük NATO tatbikatı

NATO’nun Soğuk Savaş sonrası en büyük tatbikatı olan "Trident Juncture 2018" askeri tatbikatı, 31 ülkeden 50 bin askerin katılımıyla Norveç’te başladı.

Norveç, NATO'nun Soğuk Savaş sonrası en büyük tatbikatına ev sahipliği yapıyor. NATO'nun "Trident Juncture 2018" askeri tatbikatına 31 ülkeden yaklaşık 50 bin asker, 250 uçak, 65 gemi ile 10 binden fazla zırhlı araç katıldı. Norveç'in özel isteği üzerine gerçekleştirilen ve 7 Kasım'a kadar sürecek olan tatbikatta Norveç'in saldırıya uğraması halinde birliğin nasıl hareket edeceği gözlemlenecek. Tatbikat, Norveç ve İsveç'in hava sahası ve Norveç topraklarının yanı sıra Arktik Denizi, Baltık Denizi'nde gerçekleştirilecek. Askerlerin en zor şartlarda mücadeleye hazır olmaları amaçlanan Trident Juncture 2018 elverişsiz hava koşulları nedeniyle Norveç topraklarında yapılıyor.

“TATBİKAT SADECE SAVUNMA AMAÇLI”
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç'in egemenlik haklarının ihlal edilmesi durumunda NATO birliklerinin, bu duruma askeri olarak nasıl tepki vereceklerine dair bir tatbikat yapılacağını belirtti. Stoltenberg, "NATO bu tatbikatla doğru birlikleri zamanında, doğru yere nakletme kapasitesi denetime tabi tutulacak” ifadelerini kullandı. 7 Kasım'a kadar sürecek olan tatbikatta 5. madde olarak bilinen ve uygulanacak olan senaryo ise olası bir NATO müttefikine dış güçler tarafından gerçekleştirilecek olan bir saldırıda nasıl müdahale edileceği olacak.  

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