Soğuksu Milli Parkı’nda doğa yürüyüşü

Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkında düzenlenen doğan yürüyüşüne Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Vural Eker, Soğuksu Milli Park Şefi İsmail Murat Güzel, Milli Park Şube Şefliği personeli, okul müdürleri, öğretmenler ve doğa severler katıldı.

Kuyubaşı mevkiinden başlayan 7 kilometrelik yürüyüş parkurunun başlangıcında Kızılcahamam Milli Park şefliği tarafından çanta, tişört, şapka ve su dağıtıldı. Yaklaşık 50 kişiden oluşan yürüyüşçü grup fosil ağacı ziyaret etti. Milli Park Şefi Murat Güzel tarafından katılımcılara fosil ağaçlar hakkında bilgi verildi. Tabiat turizmi eylem planı kapsamında düzenlenen doğa yürüyüşü Gölderesi mevkiinde yemek ikramı ile sona erdi.

Uğur Demirbaş