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Şok cihazlı tacizci tutuklandı

Adana'da, mahalledeki erkek çocuklarını sigara vermek bahanesiyle evine götürüp şok cihazı kullanarak taciz ettiği ileri sürülen şahıs tutuklandı.


24 Ekim 2016 09:15

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi, İstiklal Mahallesi'nde bir evde kavga çıktı. Bir süre sonra polis kavgayı önlemek için olay yerine geldi. Mahallelinin bir eve saldırdığını gören polis, grubu sakinleştirdi. Mahalle sakinleri evde yaşayan 56 yaşındaki Sadık B.'nin erkek çocuklarını taciz ettiğini ileri sürdü. Bunun üzerine polis, Sadık B.'yi polis merkezine götürdü.

Taciz iddiaları üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri olayı araştırmaya başladı.  Zanlının evinde yapılan aramalarda şok cihazı, cinsel gücü artırıcı hap ve el kamerası bulundu.

Bu sırada yaşları 16'dan küçük 3 erkek çocuğun ailesi de zanlıdan şikayetçi oldu. Aileler zanlının çocukları sigara vermek bahanesiyle kandırıp eve götürdüğünü, burada taciz etmeye çalıştığını, karşı koyanları da şok cihazıyla etkisiz hale getirip taciz ettiğini ileri sürdü.
Polisin ifadesini aldığı zanlının da iftiraya uğradığını, kimseyi taciz etmediğini iddia ettiği öğrenildi.
Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Sadık B. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 

Fatih Keçe

Etiketler: Şok cihazlı tacizci


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