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Şoka giren sürücü böyle kaçtı

Şoka giren sürücü böyle kaçtı
Şoka giren sürücü böyle kaçtı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde kamyonet, önce kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarptı, ardından da önüne ne geldiyse devirdi. Kaza nedeniyle şok giren sürücüyse kaçtı.

Şoka giren sürücü böyle kaçtı - Tıkla İzle

Kaza, Karşıyaka ilçesindeki işlek bir caddede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hafif ticari bir araç, kırmızı ışıkta yeşil lambanın yanmasını bekliyordu. Bu sırada hızını alamayan bir kamyonet, trafik ışıklarında bekleyen araca arkadan hızla çarptı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan görüntülerde hızlı olduğu görülen kamyonet, önüne ne geldiyse devirdi. Karşı şeride geçen ve elektrik direğini de deviren araç ortalığı da toz bulutuna çevirdi.

ŞOKA GİRDİ, KOŞMAYA BAŞLADI 

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet metrelerce sürüklenirken, kaza sırasında karşı şeritten araç ve yaya olmaması olası bir facianın da önüne geçti. Kamyonet sürücüsünün yaralandığı kazada, bir detay oldukça dikkat çekti. Lambalarda beklerken kamyonetin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü, çarpışmanın ardından araçtan inip koşmaya başladı. Yalpalayarak koşan sürücünün şoka girerek veya yaşadığı kazanın etkisiyle koştuğu tahmin ediliyor.  

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