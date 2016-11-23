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Sokağa çıkma yasağı sonrası Şırnak’ta ilk sınav

Temel Eğitimden Ortaoğretime Geçiş Sistemi (TEOG) maratonunun ilk oturumu bugün 09.00'da Türkçe sınavı ile başladı.

Sokağa çıkma yasağı sonrası Şırnakta ilk sınav

23 Kasım 2016 13:39

Öğrenciler ilk gün Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden sınava girerken 14 Mart’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının 8 ay aradan sonra 14 Kasım’da kaldırılması ile birlikte Şırnak merkezde yasak sonrası ilk sınav yapıldı. TEOG 1'inci dönem sınavları 23-24 Kasım'da, Şırnak merkez ve bağlı köylerde toplam 38 okulda, bin 581 öğrencinin sınavı girmesiyle gerçekleşti. Şırnak merkez ve ilçelerinde ise 232 okulda, 11 bin 555 öğrenci sınava girdi. Türkçe, matematik ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden sınava girdi. Öğrenciler içeride ter dökerken aileleri ise dışarıda onları bekledi. Yasak süresi boyunca çevre il ve ilçelerde ikamet eden öğrenciler sınava yeteri kadar hazırlanmadıklarını ama yinede sınavın kolay geçtiğini belirtti. Torunu sınava giren ve torununun sınavdan çıkmasını bekleyen Muhabbet Öztunç; “Benim torunum sınava girdi. Çocuklarımızın bu sınavlara katıldılar kazanmalarını istiyoruz. Allah her kesin yardımcısı olsun. Her kesin kazanmasını istiyoruz” dedi.

Şırnak’taki yasak süresi boyunca Van’da ikamet eden ve yasağın kalkmasından sonra Şırnak’a gelen Nihat Mert Barkın, “Kurtuluş Ortaokulu'nda sınava girdim. Muğla Fen Lisesi'ni kazanmak istiyorum. Matematik ve din kültürü sınavları kolaydı. Az çok zorlandığımız Türkçe idi. Sınava girdik kazanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
Sınavın kolay geçtiğini belirten Emrah Ertak ise TEOG sınavının kolay geçtiğini söyledi. Ertak, "Sınavlarımız kolay geçti. Sorular kolaydı. Tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Anadolu Lisesi'ne gitmek istiyorum” dedi.
Cumhuriyet Anadolu Lisesi’ne gitmek istediğini ifade eden Nazar Yiğit, da sınavının iyi geçtiğini söyledi. Yiğit, "Hiçbir ders zor değildi. İnşallah hedefimdeki okulu kazanırım" diye konuştu.
 

Etiketler: TEOG sınavı


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