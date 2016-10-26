Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Sokak düğünlerinin yasaklanmasını davul kırarak protesto ettiler

Sokak düğünlerinin yasaklanmasını davul kırarak protesto ettiler

Adana'da, olası terör saldırılarına karşı sokak düğünlerinin yasaklanması üzerine, düğün çalgıcıları davul kırıp yasağı protesto etti.

Sokak düğünlerinin yasaklanmasını davul kırarak protesto ettiler

26 Ekim 2016 15:21

Gaziantep'te 54 kişinin hayatını kaybettiği canlı bombalı saldırının ardından Adana'da da 12 Ekim itibariyle kentte kamuya açık cadde, sokak, boş arsa ve alanlarda yapılan düğün, nişan, sünnet, asker uğurlanması gibi etkinlikler yasaklandı. Sokak düğünlerinden para kazanan yaklaşık 50 orkestra müzisyeni, yasağı protesto etmek için Atatürk Parkı'nda toplandı. Gruptan bazıları bir süre davul ve gitar çalarak sesini duyurmaya çalıştı.
Grup adına konuşan Şehmuz Karagöz, dar gelirli vatandaşların 500 liraya masa, sandalye, orkestra, kamera gibi ekipmanları kiralayıp düğün yaptıklarını belirterek, 35 bin kişinin de bu sektörden para kazandığını kaydetti.
Orkestra müzisyenlerinin vergilerini ödediğini dile getiren Şehmuz Karagöz, “Biz devletten bir şey istemedik ama devlet eğer bu gençlere iş imkanı tanırsa biz sokak düğünlerini seve seve bırakırız. Halkımız mağdur olacak ama devletimize de karşı gelmeyelim. Halk ve bu insanlar mağdur. Düğün salonlarında düğünler yapılıyor, bazı kenar mahallelerde şarkılar söyleniyor bir şey yok ama ekmeğini namuslu bir şekilde sokak düğünlerinden kazanan insanların ekmeklerini elinden isteyenlere biz buradan bir mesaj vermek istiyoruz. Sevgili büyüklerimiz, lütfen bu insanların ekmeğini elinden almayın” şeklinde konuştu.

Yasağın kaldırılması için Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile görüşeceklerini kaydeden Karagöz, “Sayın valimiz bu konuda sanırım duyarlı davranacaktır. Bu insanlar helal kazandıkları parayı çoluğuna, çocuğuna götürüp ekmek yediriyorlar. Mahalle düğününde bomba patlar ama düğün salonunda daha iyi patlar. Hangi düğün salonunun bir güvencesi var” ifadelerini kullandı.

Karagöz'ün açıklamasının ardından bir süre davul çalan grup daha sonra davulu kırarak eylemlerini tamamladı. 

Nuri Pir

Etiketler: adana, sokak düğünleri


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!