Gaziantep'te 54 kişinin hayatını kaybettiği canlı bombalı saldırının ardından Adana'da da 12 Ekim itibariyle kentte kamuya açık cadde, sokak, boş arsa ve alanlarda yapılan düğün, nişan, sünnet, asker uğurlanması gibi etkinlikler yasaklandı. Sokak düğünlerinden para kazanan yaklaşık 50 orkestra müzisyeni, yasağı protesto etmek için Atatürk Parkı'nda toplandı. Gruptan bazıları bir süre davul ve gitar çalarak sesini duyurmaya çalıştı.

Grup adına konuşan Şehmuz Karagöz, dar gelirli vatandaşların 500 liraya masa, sandalye, orkestra, kamera gibi ekipmanları kiralayıp düğün yaptıklarını belirterek, 35 bin kişinin de bu sektörden para kazandığını kaydetti.

Orkestra müzisyenlerinin vergilerini ödediğini dile getiren Şehmuz Karagöz, “Biz devletten bir şey istemedik ama devlet eğer bu gençlere iş imkanı tanırsa biz sokak düğünlerini seve seve bırakırız. Halkımız mağdur olacak ama devletimize de karşı gelmeyelim. Halk ve bu insanlar mağdur. Düğün salonlarında düğünler yapılıyor, bazı kenar mahallelerde şarkılar söyleniyor bir şey yok ama ekmeğini namuslu bir şekilde sokak düğünlerinden kazanan insanların ekmeklerini elinden isteyenlere biz buradan bir mesaj vermek istiyoruz. Sevgili büyüklerimiz, lütfen bu insanların ekmeğini elinden almayın” şeklinde konuştu.

Yasağın kaldırılması için Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile görüşeceklerini kaydeden Karagöz, “Sayın valimiz bu konuda sanırım duyarlı davranacaktır. Bu insanlar helal kazandıkları parayı çoluğuna, çocuğuna götürüp ekmek yediriyorlar. Mahalle düğününde bomba patlar ama düğün salonunda daha iyi patlar. Hangi düğün salonunun bir güvencesi var” ifadelerini kullandı.

Karagöz'ün açıklamasının ardından bir süre davul çalan grup daha sonra davulu kırarak eylemlerini tamamladı.

Nuri Pir