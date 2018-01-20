Sokak köpeğine 3 yıldır dükkanında bakıyor

Deliklitaş Mahallesi Asarcıklı Caddesi’ndeki bir esnaf sokak hayvanlarına kapısını açıyor. Esnaf Naim ikiz soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına sıcak bir ortam hazırlıyor. İkiz ayrıca 3 yıldan buna adını ‘Sumak’ koyduğu bir köpeğe ise dükkanda bakıyor. Sokak hayvanlarına sıcak bir yer hazırladıklarını söyleyen İkiz, “Sokak hayvanları dışarıda üşüyorlar. Çöpte yemek yiyeceklerine burada yemeklerini veriyoruz” dedi.

Üç yıldan bu yana bakmış olduğu bir sokak köpeğinin de olduğunu söyleyen İkiz, “Buradaki esnaf arkadaşlarımız Sumak’a barınacak bir yer aradılar. Biz dükkanımızı açalım dedik. 3 yıldan buyana Sumak’a dükkanımızda bakıyoruz. Dükkanı açtığımızda gelir burada yatar, ısınır. Her gün bir kızarmış tavuk, suyunu veririz. Akşam dükkanı kapattığımız zaman ise gider. Burası onun evi oldu” diye konuştu.