Diğer
Kategoriler

Sokak köpeğine 3 yıldır dükkanında bakıyor

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde Suriyeli Ali Murat’ın 2 yıldır yanında olan köpeği ‘Paşa’, magandalar tarafından bıçaklanırken, Eskişehir’de bir esnaf ise Türkiye’ye örnek olacak harekette bulunuyor.

Sokak köpeğine 3 yıldır dükkanında bakıyor

20 Ocak 2018 16:08

Deliklitaş Mahallesi Asarcıklı Caddesi’ndeki bir esnaf sokak hayvanlarına kapısını açıyor. Esnaf Naim ikiz soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına sıcak bir ortam hazırlıyor. İkiz ayrıca 3 yıldan buna adını ‘Sumak’ koyduğu bir köpeğe ise dükkanda bakıyor. Sokak hayvanlarına sıcak bir yer hazırladıklarını söyleyen İkiz, “Sokak hayvanları dışarıda üşüyorlar. Çöpte yemek yiyeceklerine burada yemeklerini veriyoruz” dedi.

Üç yıldan bu yana bakmış olduğu bir sokak köpeğinin de olduğunu söyleyen İkiz, “Buradaki esnaf arkadaşlarımız Sumak’a barınacak bir yer aradılar. Biz dükkanımızı açalım dedik. 3 yıldan buyana Sumak’a dükkanımızda bakıyoruz. Dükkanı açtığımızda gelir burada yatar, ısınır. Her gün bir kızarmış tavuk, suyunu veririz. Akşam dükkanı kapattığımız zaman ise gider. Burası onun evi oldu” diye konuştu. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç