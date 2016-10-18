Edinilen bilgiye göre, Oltu ilçesi Halit Paşa Mahallesi’nde ikamet eden hayvan yetiştiricisi Taner Cengiz’in ahırına dün akşam saatlerinde sokak köpekleri saldırdı. Köpeklerin saldırısına uğrayan koyun sürüsü önce tepelere doğru kaçtı. Aç kalan sokak köpekleri tepenin arkasındaki dere kısmında yakaladıkları 7 koyunu telef etti.

Koyunların sahibi Taner Cengiz, "Sokak köpekleri yaklaşık bir ay öncede 4 koyunumu boğarak öldürmüşlerdi. Bugün de 7 koyunumu boğdular. Yetkililere sesleniyorum, Başbakanım Cumhurbaşkanım bizim sesimize kulak verin. Bu başıboş köpekler, komşumuzun da 10 tane danasını telef ettiler. Benim şimdi yapacağım başka bir işim de yok. Tek geçim kaynağım hayvancılık. Hayvanlarımızı da başıboş köpekler telef ettiğinde, biz ne yapacağız? 3 tane öğrencim var, birisi üniversitede. Onların rızkı da bu şekilde gitmektedir" dedi.

Oltu’da son birkaç ay içerisinde sokak köpekleri 7 buzağı ve 11 koyunu telef etti.

Dursun Murat Aydın



