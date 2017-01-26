Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Sokak köpeklerini döven şahıstan ilginç açıklama: Kumpas kurdular

Sokak köpeklerini döven şahıstan ilginç açıklama: Kumpas kurdular

Maltepe’de köpeği döverken görüntüsü çekilen Cemil B., görüntüleri çeken Arzu A’yı kendisine tezgah kurmakla suçlayarak, köpekleri dövdüğü için özür diledi. Maltepe Belediyesi zabıta ekipleri de şahsa para cezası kesti.

Sokak köpeklerini döven şahıstan ilginç açıklama: Kumpas kurdular

26 Ocak 2017 13:14
Sokak köpeklerini döven şahıstan ilginç açıklama: Kumpas kurdular - Tıkla İzle

Maltepe Başıbüyük Mahallesi’nde köpekleri döverken bir kadın tarafından görüntüleri çekilen ve sosyal medyaya yüklenen mahalle esnafı 62 yaşındaki Cemil B. konuştu. 3 yıldır dükkânının köpek kulübesine döndüğünü söyleyen Cemil B., görüntüleri çeken ve sosyal medyada yayınlayan Arzu A.’nın kendisine tezgah kurduğunu savundu. Uzun zamandır bölgede esnaflık yaptığını ve olayın 3 yıllık bir geçmişinin olduğunu aktaran Cemil B., “3 senedir benim dükkanımın önünde yem ve et verilmeye başlandı. Devamlı dükkanın içine girip çıkıyor köpek. Sadece dün 10 defa girdi. Burada kayıtlar da var. Gidiyor Arzu A. dükkanımın kapısını kapatıyor. Sen dükkanın kapısını kapalı tut diyor. Kapalı tutunca da müşteri girmiyor. Zaten işler yok. Ben 7-8 defa köpekleri dükkandan çıkardıktan sonra dükkanı süpürüyordum. Sonra fırçayla vurmuş bulundum sinirle. Ben çok özür dilerim, bunu yapmak istemezdim. 3 senedir kapımın önünde köpeklere katlanıyorum. Benim dükkanım köpek kulübesine döndü. Köpeklerin girip çıkması kayıtlarda var” dedi.

“Hayvanseverlerden özür diliyorum”
Kendisine tezgah kurulduğunu iddia eden Cemil B., “Bana kumpas, tezgah kurmuş. Köpeklerin dükkana girdiğini görünce benim çıkaracağımı anlayıp kamerayı hazırlamış. Birkaç defa laf attı. Şerefsiz dedi. Aldırış etmedim. Neticede akrabam benim. Sonra internete vermiş. Cep telefonumu, iş telefonumu bildirmiş. Ben akşam gittim karakola şikayetçi oldum. Fırçayla vurdum. Ama 10 defa çıkardıktan sonra bir daha gelmesinler diye. Belki dozajı fazla olmuştur, ben bunu da kabul ediyorum. Bundan dolayı özür de diliyorum. Tüm hayvan haklarından özür diliyorum. Benim bahçemde 20 tane kedi var şuanda, çekim yapabilirsiniz gelip” açıklamasında bulundu.

Öte yandan, Cemil B’nin iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda gün boyu köpeklerin dükkanın içine girip çıkması görülüyor. Arzu A. dükkanın çevresinde ve önünde köpeklere yem ve et atarken kameraya yansırken, zaman zaman Arzu A’nın dükkanın önünde ve içinde Cemil B.’ye bir şeyler söylediği görülüyor. Ayrıca köpeklerin dövülmesi de kameraya an ve an yansırken, köpekler dövülmeden önce Arzu A.’nın elinde telefonla beklediği ve olay esnasında da çekim yaptığı görülüyor. Olayı görüntüleyen kadının daha sonra sinirle şahsın dükkanına tekme attığı görülüyor.

Dükkan sahibine ceza
Maltepe Belediyesi, Başıbüyük Mahallesi’nde yaşanan ve infiale yol açan köpeklere uygulanan şiddetle ilgili olarak harekete geçerek, dükkan sahibine “1608 sayılı Belediye Zabıta Yönetmeliği”nin 4. maddesinin 5. bendine istinaden idari olarak para cezası uyguladı. Ayrıca ruhsatsızlıktan dolayı denetim raporu düzenlendi. İlgili işlemler 1 ay içerisinde gerçekleştirilmediği taktirde dükkan mühürlenebilecek.

Mustafa Bakırhan - Mustafa Biçer 

 

Etiketler: maltepe, Sokak köpeklerini döven adam


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 1°C

  • Ankara

    Ankara -2°C

  • İzmir

    İzmir 4°C

  • Bursa

    Bursa 0°C

  • Trabzon

    Trabzon 2°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!