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Sokak ortasında av tüfeği ile kanlı infaz

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 51 yaşındaki adam sokak ortasında tüfekle vurularak öldürüldü.

Sokak ortasında av tüfeği ile kanlı infaz

14 Ocak 2018 13:43

Olay, Sandıklı ilçesi Çakır Mahallesi, Barutçu Sokakta sabah erken saatlerde meydana geldi. Çevredekilerin silah sesleri duyarak polise ihbarda bulunması üzerine bölgeye gelen ekipler yerde kanlar içinde yatan erkek bir şahsın cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemelerde şahsın ilçede oturan 51 yaşındaki Selahattin Koç olduğu tespit edildi. Ardından inceleme başlatan ekipleri olay yerinde tüfekten çıkan 4 kovan buldu. Yapılan ilk incelemelerde Koç’un vücudunun karın bölgesi başta olmak üzere çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla öldüğü belirlendi. Koç’un hemen yanı başında bulunan 5 litrelik su şişesi ise kendisinin marketten su almak için dışarı çıktığını ardından evine geri dönerken vurulduğunu gösterdi. İnceleme yapılan bölgede polis geniş güvenlik önlemleri aldı.
Yaklaşık 1 saat süren incelemelerin ardından Koç’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri Koç’u vurduktan sonra kaçan katil zanlısını bulmak için çalışma başlattı. 

Ali Bayar
 

Etiketler: infaz

 

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