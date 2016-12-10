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Sokak ortasında cinayet kamerada

Sultanbeyli'de sokak ortasında yaşanan kavgada 1 kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Dehşete düşüren o anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sokak ortasında cinayet kamerada

10 Aralık 2016 14:52
Sokak ortasında cinayet kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre olay Sultanbeyli Orhangazi Caddesi’nde 8 Aralık akşamı yaşandı. Caddede tartışan iki grup üyeleri, yaklaşık bir saat sonra yine aynı yerde buluştu. Gençler arasında yaşanan kavgada sopalar ve bıçaklar da kullanıldı. Kavgada Cazim K. isimli zanlı, Serkan Yurdakul ve beraberindeki 3 arkadaşını bıçaklayarak yaraladı. Serkan Yurdakul olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine gelen Sultanbeyli Asayiş Büro Ekipleri cinayeti işleyen Cazim Kısaer’i cinayeti işlediği bıçakla birlikte olaydan 1 saat sonra kıskıvrak yakaladı. Sultanbeyli Asayiş Büro'da ifade veren Cazim Kısaer’in suçunu kabul ettiği öğrenildi. Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edilen Kısaer, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine koyuldu.

Cinayet anı kamerada
Sultanbeyli'de sokak ortasına yaşanan cinayet, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sokak ortasında buluşan gençler, birbirine giriyor. Sopa ve bıçakların kullanıldığı olay, adeta bir meydan kavgasına dönüyor. Kavganın ardından taraflar koşarak olay yerinden uzaklaşıyor 

Cenk İşver

Etiketler: sokak ortasında cinayet, sultanbeyli


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