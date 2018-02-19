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Sokak ortasında cinayet kamerada... Eşini ve sevgilisini öldüren şahıs yakalandı

Ankara'da Kayseri'den gelerek önce eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyi ardından eşini öldüren bir kişi polis sıkı takibi sonucu olaydan 24 saat sonra yakalandı. Sokak ortasında yaşanan cinayet anı ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Sokak ortasında cinayet kamerada... Eşini ve sevgilisini öldüren şahıs yakalandı

19 Şubat 2018 17:35
Sokak ortasında cinayet kamerada... Eşini ve sevgilisini öldüren şahıs yakalandı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, olay dün gece saatlerinde meydana geldi. Kayseri'den ticari bir taksiyle, "Eşimi Ankara’dan getireceğim" diyerek, 450 TL karşılığında anlaşan Savaş Türkmen, akşam saatlerinde yola çıktı ve gece saat 03.00 sıralarında eşi olduğunu iddia ettiği C.Ö.’nün yaşadığı sokağa geldi. İddiaya göre, eşini ve eşinin kardeşini sokakta takip eden Volkan Ö., ikiliyi sokakta karşılayan Savaş Türkmen'i gördü. Silahla Savaş Türkmen'i yol boyunca kovalayan şahıs ardından eşini alarak olay yerinden uzaklaştı. Taksi sürücüsü D.O.’nun ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde gerçekleştirdiği arama sonucu Türkmen’in yerde hareketsiz şekilde yatan cansız bedeni bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği tespit edilen Türkmen'in cenazesi polis ve savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsisi yapılan Türkmen'in 4 el kafasına, 2 el koltuk altına ve 2 el sırtından vurularak öldüğü belirlendi.

Eşini pompalı diye tabir edilen tabanca ile öldürdü 

Gece saatlerinde Savaş Türkmen’i öldürüp olay yerinden eşi C.Ö. ile birlikte kaçan Volkan Ö., sabah saatlerinde eşini pompalı tüfek ile ateş ederek öldürdü. Cinayet Büro Amirliği ve Mamak İlçe Emniyet ekiplerinin yoğun şekilde gerçekleştirdiği arama sonucu olayın üzerinden 24 saat geçmeden Volkan Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Volkan Ö.’nün yapılan sorgusundan sonra Savcılığa sevk edildiği bildirildi.

Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, belli bir süre sokakta bekleyen Savaş Türkmen, bir süre sonra 2 kadın ve 1 erkek gördü. Kadınların ikisinde de valiz olduğu ve apartmanın giriş kısmına bırakarak, Türkmen’e doğru yöneldikleri görüntüye yansımakta. Kadınların arkasından gelen Volkan Ö. tabancasını çekerek Türkmen’e ateş etti. Savaş Türkmen ise hızla oradan kaçarken Volkan Ö. ise peşinden kovalayıp ateş etmeye devam etti. Kamera görüntüsünde görünen kadınlardan biri Volkan Ö.’nün eşi C.Ö. olduğu diğerinin ise C.Ö.’nün ablası B.B. olduğu tespit edildi.  

 

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