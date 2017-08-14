Sokak ortasında palalı meydan savaşı

Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin en işlek yerlerinden Öztrak Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki grup, sabaha karşı bir lokantanın önünde karşılaştı. Sokakta başlayan sözlü tartışma ardından tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan S.A, bir kokoreççiden aldığı pala ile E.A.’ya saldırdı. Bu anlar ise vatandaşların amatör kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınan S.A. tutuklanırken, E.A. ile A.A. ise hastanede tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Uğur Arslan