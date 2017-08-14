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Sokak ortasında palalı meydan savaşı

Tekirdağ’ın Çerkezköy’de hasım iki grup yolda karşılaşınca kavga çıktı. Palaların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralanırken, olay anı amatör kameralara saniye saniye yansıdı.

Sokak ortasında palalı meydan savaşı

14 Ağustos 2017 19:08
İki grup yolda karşılaştı, palalar konuştu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin en işlek yerlerinden Öztrak Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki grup, sabaha karşı bir lokantanın önünde karşılaştı. Sokakta başlayan sözlü tartışma ardından tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan S.A, bir kokoreççiden aldığı pala ile E.A.’ya saldırdı. Bu anlar ise vatandaşların amatör kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınan S.A. tutuklanırken, E.A. ile A.A. ise hastanede tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Uğur Arslan 

Etiketler: pala, tekirdağ


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