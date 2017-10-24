Sokaklarda tek bir çocuk kalmayacak

Hükümet, sokak çocukları için de harekete geçti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının koordinasyonunda emniyet müdürlüğü, müftülük, milli eğitim ve belediye personelinden oluşan özel bir mobil ekibi kuruldu. Ekip, sokaklarda mendil satan, kavşaklarda araba camı silen, pazarda eşya taşıyan, dilendirilen çocukları belirleyerek birebir görüşmeler yaptı. Yaklaşık 3 ay önce başlatılan denetimler kapsamında 474 çocuk ailesine kavuşurken, 127 çocuk da devlet koruması altına alındı. Ayrıca 2 bin 336 çocuğa sağlık ve eğitim tedbiri alındı. Çocuklar ve ailelerine hem sosyal hem ekonomik destek de unutulmadı.

DİLENDİRENLERE SUÇ DUYURUSU

Sosyal hizmetler kapsamında aileler birebir takip edilirken, ailesi olmayan çocuklar da devlet korumasına alındı. Çocuklarını çalıştırmaya, dilendirmeye devam eden aileler için de suç duyurusunda bulunarak yasal süreç başlatılacak. Bakanlık bu yasal sürecin takipçisi olacak.

ÇOCUKLARIN BÜTÜN İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK

Sokakta Yaşayan ve/veya Çalıştırılan Çocuklara Yönelik Hizmet Modeli, 2005/5 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinasyonunda İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde uygulamaya konulmuştu. Model ile sokakta yaşayan/çalıştırılan çocukların, örgün veya mesleki eğitime dahil edilmeleri ve ailelerinin yanına veya kurum bakımına yönlendirilerek, eğitimini tamamlamış ya da iş sahibi gençler olarak rehabilitasyonlarının tamamlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda, ailesi ile ilişkisi az olan, ailesi olmayan, evden atılan, evden kaçan ve günün tamamını sokakta geçirip, gereksinimlerinin tamamını veya önemli bir kısmını sokakta karşılayan çocukların temel gereksinimlerini karşılanıyor. Çocukların, fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal ihtiyaçları belirlenerek gerekli müdahaleleri gerçekleştiriliyor, aile ve yakın çevrelerine dönmeleri veya diğer sosyal hizmet modellerine hazır hale gelmeleri sağlanıyor.

Pelin Üzek Kılıç