Diğer
Kategoriler

Sokaklarda tek bir çocuk kalmayacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sokak çocuklarını ailelerine kavuşturmak için bir ilke imza attı. Türkiye’nin dört bir yanında sokakta yaşayan, zorla çalıştırılan çocukları takibe alan ekipler, 474 çocuğu ailesiyle kavuştururken, 127 çocuk da devlet koruması altına alındı.

Sokaklarda tek bir çocuk kalmayacak

24 Ekim 2017 10:55

Hükümet, sokak çocukları için de harekete geçti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının koordinasyonunda emniyet müdürlüğü, müftülük, milli eğitim ve belediye personelinden oluşan özel bir mobil ekibi kuruldu. Ekip, sokaklarda mendil satan, kavşaklarda araba camı silen, pazarda eşya taşıyan, dilendirilen çocukları belirleyerek birebir görüşmeler yaptı. Yaklaşık 3 ay önce başlatılan denetimler kapsamında 474 çocuk ailesine kavuşurken, 127 çocuk da devlet koruması altına alındı. Ayrıca 2 bin 336 çocuğa sağlık ve eğitim tedbiri alındı. Çocuklar ve ailelerine hem sosyal hem ekonomik destek de unutulmadı.

DİLENDİRENLERE SUÇ DUYURUSU

Sosyal hizmetler kapsamında aileler birebir takip edilirken, ailesi olmayan çocuklar da devlet korumasına alındı. Çocuklarını çalıştırmaya, dilendirmeye devam eden aileler için de suç duyurusunda bulunarak yasal süreç başlatılacak. Bakanlık bu yasal sürecin takipçisi olacak.

ÇOCUKLARIN BÜTÜN İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK

Sokakta Yaşayan ve/veya Çalıştırılan Çocuklara Yönelik Hizmet Modeli, 2005/5 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinasyonunda İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde uygulamaya konulmuştu. Model ile sokakta yaşayan/çalıştırılan çocukların, örgün veya mesleki eğitime dahil edilmeleri ve ailelerinin yanına veya kurum bakımına yönlendirilerek, eğitimini tamamlamış ya da iş sahibi gençler olarak rehabilitasyonlarının tamamlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda, ailesi ile ilişkisi az olan, ailesi olmayan, evden atılan, evden kaçan ve günün tamamını sokakta geçirip, gereksinimlerinin tamamını veya önemli bir kısmını sokakta karşılayan çocukların temel gereksinimlerini karşılanıyor. Çocukların, fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal ihtiyaçları belirlenerek gerekli müdahaleleri gerçekleştiriliyor, aile ve yakın çevrelerine dönmeleri veya diğer sosyal hizmet modellerine hazır hale gelmeleri sağlanıyor.

Pelin Üzek Kılıç

Etiketler: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, dilenci

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç