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Sokakta idrar yapma kavgasının zanlıları tutuklandı

Eskişehir'de sokakta idrar yapma meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin ise yaralanmasına neden olan baba ve oğlu tutuklandı.

Sokakta idrar yapma kavgasının zanlıları tutuklandı

28 Temmuz 2017 21:52

Düğün davetiyesini bir yakınına vermek için Erenköy Mahallesi Aydıntan Sokağa arkadaşları Mustafa Ç. (25) ve İsmail Pişmiş (27) ile gelen Barış A.’nın bir kamyonun arkasında idrarını yaptığı sırada evinin balkonunda oturan Cengiz A. (49), duruma tepki göstermiş çıkan kavgada, Cengiz A. ve oğlu L.A. (16), bıçakla Barış A., Mustafa Ç. ve İsmail Pişmiş'i yaralamıştı. Pişmiş ise kaldırıldığı Eskişehir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Olay sonrasında gözaltına alınan baba Cengiz A. ve oğlu L.A., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Baba ve oğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Etiketler: idrar, kavga, sokak


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