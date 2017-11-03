Sokaktaki lacivert su vatandaşlarda merak uyandırdı

Güneşli’de tıkanan kanalizasyon giderinden çıkan renkli su, sokağı lacivert renge boyadı. Rögar kapağından çıkan lacivert renkteki su, araç sürücülerini şaşırttı. Su baskınına bölgede bulunan bir tekstil fabrikasında kullanılan kumaş boyasının ve atıkların neden olduğu düşünülürken, çevredeki vatandaşlarda duruma tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar ise suyun kimyasal olabileceği endişesini yaşadı.

Dört gündür suyun yola aktığını belirten Duran Öztürk isimli vatandaş, "Çevreye verilen kirliliği herkes görüyor. 15 günde bir burası tıkanıyor. Bunun nedeni yukarıda fabrikalar var onlar. Kumaş, fabrikaları var. Burayı defalarca gelip temizlediler ama 3 gün sonra tekrar oluyor. Burası 4- 5 gündür böyle. Tekstil boyası, baskı ürünleri boyası. Kimyevi maddeler bunlar. Burada herkes rahatsız oluyor” dedi.

Emrah Kuş - Hülya Keklik