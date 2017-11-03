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Sokaktaki lacivert su vatandaşlarda merak uyandırdı

Güneşli’de tekstil fabrikasında kullanıldığı iddia edilen kot boyası ve tekstil atıkları, kanalizasyon giderini tıkayarak sokağı lacivert renge boyadı. Rögar kapağından çıkan renkli su, vatandaşlara şaşkınlık yaşattı.

Sokaktaki lacivert su vatandaşlarda merak uyandırdı

03 Kasım 2017 09:14
Sokaktaki lacivert su vatandaşlarda merak uyandırdı - Tıkla İzle

Güneşli’de tıkanan kanalizasyon giderinden çıkan renkli su, sokağı lacivert renge boyadı. Rögar kapağından çıkan lacivert renkteki su, araç sürücülerini şaşırttı. Su baskınına bölgede bulunan bir tekstil fabrikasında kullanılan kumaş boyasının ve atıkların neden olduğu düşünülürken, çevredeki vatandaşlarda duruma tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar ise suyun kimyasal olabileceği endişesini yaşadı.

Dört gündür suyun yola aktığını belirten Duran Öztürk isimli vatandaş, "Çevreye verilen kirliliği herkes görüyor. 15 günde bir burası tıkanıyor. Bunun nedeni yukarıda fabrikalar var onlar. Kumaş, fabrikaları var. Burayı defalarca gelip temizlediler ama 3 gün sonra tekrar oluyor. Burası 4- 5 gündür böyle. Tekstil boyası, baskı ürünleri boyası. Kimyevi maddeler bunlar. Burada herkes rahatsız oluyor” dedi. 

Emrah Kuş - Hülya Keklik

Etiketler: güneşli, lacivert su, sokakta

 

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