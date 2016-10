Edinilen bilgiye göre; Söke İlçe Jandarma Komutanlığı’nca yapılan çalışmada Ç.T. isimli şahsın üzerinde ve aracında silah olduğu ihbarı alındı. Ç.T’in üzerinde ve aracında arama yapmak üzere adli makamlardan alınan izin ile şahsın aracında 3 adet değişik çap ve markalarda tabanca ele geçirildi. Soruşturmanın derinleştirilmesi sonucu Y.T. ve E.T. isimli kardeşlerin ev ve iş yerinde silahları sakladığı ve silah ticareti yaptıkları tespit edildi.

Adli makamlardan alınan izin ile Y.T. ve E.T. isimli şahısların ev ve iş yerlerinde bomba iz takip köpeği “Gerçek” ile yapılan aramalarda evin bahçesin de toprağa gömülü olarak 18 adet değişik çap ve markalarda tabanca ele geçirildi. 3 adet tabanca Ç.T. isimli şahsın aracında ve 18 adet tabanca Y.T. ve E.T. isimli şahısların ev ve iş yerlerinde olmak üzere toplam 21 adet değişik çap markalarda tabanca, 23 adet tabanca şarjörü ve 38 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheli Ç.T., Y.T. ve E.T. isimli şahıslar adli mercilere çıkarılmak üzere gözaltına alındı.

