Söke'de trafik kazası: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre; Didim’den Söke yönüne hareket halinde olan Nihat Ali T. yönetimindeki 06 NT 197 plakalı araç ile Bağrası Kavşağından çıkmakta olan Kemal S. yönetimindeki 09 JK 922 plakalı araca çarpıştı. Kazada iki aracın sürücünün yanı sıra araçta bulunan Zeynep T. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke itfaiye ekiplerince yapılarak, sıkıştıkları araçlardan çıkartıldı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Levent Tuncer

