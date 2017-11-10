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Söke'de trafik kazası: 3 yaralı

Aydın - Söke karayolu Bağarası kavşağında iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 2 kişi yaralandı.

Sökede trafik kazası: 3 yaralı

10 Kasım 2017 14:50

Edinilen bilgiye göre; Didim’den Söke yönüne hareket halinde olan Nihat Ali T. yönetimindeki 06 NT 197 plakalı araç ile Bağrası Kavşağından çıkmakta olan Kemal S. yönetimindeki 09 JK 922 plakalı araca çarpıştı. Kazada iki aracın sürücünün yanı sıra araçta bulunan Zeynep T. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke itfaiye ekiplerince yapılarak, sıkıştıkları araçlardan çıkartıldı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Levent Tuncer
 

 

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