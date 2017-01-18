Sol göz seğirmesi (bu durum sol göz atması ve sol göz kapağı seyirmesi olarak da bilinir) uykusuzluktan, magnezyum eksikliğine kadar pek çok nedenden kaynaklanabilmektedir. İşte sol göz seğirmesinin nedenleri ve tedavi yöntemleri:

D vitamini eksikliği

D vitamini, kalsiyum emilimine yardımcı olarak kas kasılması ve rahatlamasında önemli rol oynar. D vitamini yetersizliği ise kalsiyum emilimini azaltarak sol gözde seğirmeye yol açabilir. Göz seğirmenizin nedeni D vitamini eksikliği ise doktorun verdiği D vitamini ilacını kullanmalı ve balık, balık yağı, süt ve süt ürünleri gibi gıdaları tüketmelidir.

Stres

Herkesin bedeni strese farklı tepki verir. Sol göz seğirmesi de vücudun strese verdiği tepkilerdendir. Stres, bilgisayara uzun süre bakmak veya kitap okumak gibi göz yorgunluğuyla alakalıysa, sol göz seğirmesi ile daha sık karşılaşırsınız. Stresten uzak durarak, stres kaynaklı göz seğirmesinden kurtulabilirsiniz.

Yorgunluk

Uykusuzluk ve yorgunluk da sol gözde seğirmeye yol açabilir. Uykunuzu iyi alıp, yorucu işlerden uzak durarak göz seğirmesini önleyebilirsiniz.

Kafein ve Alkol

Uzmanlar, aşırı kafein ve alkol alımının sol göz seğirmesini tetikleyebileceğini bildiriyor. Bunun çaresi ise alkolden uzak durmak, kafein tüketimini sınırlandırmaktır.

Alerji

Toz, polen vb alerjiler de sol gözde seğirme yapabilir. Gözlerin ovulması histamin üretir ve bu sol göz kapağının seğirmesinin bilinen bir nedenidir. Göz seğirmeniz alerjiden kaynaklanıyorsa, doktorunuza antihistaminik tablet veya göz damlası reçete edebilir.

B12 vitamini eksikliği

B12 vitamini eksikliği de sol gözde seğirmenin nedenlerindendir. Dahiliye doktoruna başvurup vitamin testi yaptırarak B12 eksikliğiniz olup olmadığını tespit edebilirsiniz. B12 eksikliğiniz varsa doktorun verdiği B12 ilaçlarını kullanarak veya balık, kuzu eti ve dana eti gibi B12 açısından zengin gıdaları tüketerek bu eksikliğinizi giderebilir, göz seğirmesinden kurtulabilirsiniz.

Göz kapağı veya kornea iltihabı

Bu duruma blefarit (göz kapağı iltihabı) adı verilir. Bakterilerin aşırı çoğalması, göz kapağının yağ bezlerince tıkanması ve alerji gibi sorunlar blefarite neden olabilir. Blefarit de gözde seğirmeye yol açan faktörlerdendir. Göz kapağı iltihabını önlemek için elinizi gözünüze değmeden önce ellerinizi yıkayın. Göz makyajınızı çıkarmadan uyumayın.

Bazal Ganglia gibi nörolojik hastalıklar

Nörolojik hastalıklar da göz seğirmesi yapabilmektedir. Bazal Ganglia,hareket kontrolünden sorumlu olan beynin yapısında oluşan bir bozukluktur. Bu hastalık, bakır zehirlenmesi, karbon monoksit zehirlenmesi, kafa travması, aşırı doz ilaç kullanımı, enfeksiyon, inme, karaciğer hastalığı ve tümörler yoluyla beynin hasar görmesinden kaynaklanır.

Sol göz seğirmesi nasıl geçer?

Sol göz seğirmesinden muzdaripseniz bir Göz doktoruna başvurmalısınız. Doktorunuz göz seğirmenizi, yaşadığınız diğer sağlık sorunları ile birlikte değerlendirecek ve gerekli tedaviyi gerçekleştirecektir. Sol göz seğirmesinden kurtulmak için aşağıdaki önerilere de uymanızı tavsiye ederiz.

Uykunuzu yeterli alın. Günde ortalama 7-8 saat uyuyun.

Stresten, sizi üzen kişilerden uzak durun.

Çay, kahve ve kola önemli kafein kaynaklarıdır. Kafein alımını sınırlandırın.

Pamuklu bezi ılıktan biraz sıcak su ile ıslatıp sıkın ve bir müddet bu bezi göz kapağınıza tutun. Ilık kompres uygulaması göz kaslarınızı rahatlatıp,göz seğirmenizin geçmesine yardımcı olacaktır.

Sol göz seğirmesinin nedeni, D vitamini, B12 vitamini gibi vitamin eksikliği ise, doktorunuzun reçete edeceği vitamin ilaçlarını kullanmaya devam etmelisiniz.

Uzun süreli göz seğirmelerinde, altında başka bir hastalığın da olmadığından emin olunursa, doktorunuz tedavi için botulinum enjeksiyonu yapabilir, bu uygulama, genellikle kalıcı olarak sorunun çözülmesini sağlar. Göz seğirmeleri yorgunken ve stresliyken artar.

Bunun dışında sizi ciddi olarak rahatsız ediyorsa, bir nörolog veya beyin cerrahi uzmanına başvurarak beyin mr görüntüleme yaptırmanızda fayda var.

Kaynak: www.mavikadin.com