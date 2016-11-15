Soma'nın Hamidiye Mahallesinde bulunan Gülen Sokağı sakinleri, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından sokağın isminin FETÖ elebaşını anımsattığı gerekçesiyle sokak tabelasını indirerek, sokağın isminin değiştirilmesi için harekete geçti. Tepkileri dikkate alan mahalle muhtarının girişimleriyle sokağın isminin değiştirilmesi talebi geçtiğimiz ay Soma Belediye Meclis Toplantısı'nda gündeme alındı. Meclis üyelerinin de oy birliği ile sokağın isminin 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasında en büyük pay sahibi olan 'Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Sokağı' olarak değiştirilmesi kabul edildi. Soma Belediyesince kararı alınan sokağın isminin, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'in de onayının ardından resmen değişmiş olacağı belirtildi.

Öte yandan Gülen Sokak'ta ikamet eden çok sayıda kişinin FETÖ'ye destek verdikleri gerekçesiyle tutuklu bulunduğu da iddia edildi. Sokaktaki bazı iş yeri sahipleri, 15 Temmuz öncesinde FETÖ'cü oldukları tahmin edilen çok sayıda kişinin bu sokakta ikamet ettiğini belirtti.

Yılmaz Sarıpınar



