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Somalı esnaf sigarayı bırakan işçilerine 100 TL prim veriyor

Manisa'nın Soma ilçesinde yıllardan bu yana kömür ticareti ile uğraşan Hasan Hüseyin Çamzeybek, 2002 yılından bu yana sigaraya karşı açtığı savaşa dur durak vermeden devam ediyor.

Somalı esnaf sigarayı bırakan işçilerine 100 TL prim veriyor

20 Eylül 2016 10:31
Somalı esnaf sigarayı bırakan işçilerine 100 TL prim veriyor - Tıkla İzle

14 yılda yaklaşık 70'e yakın çalışanını teşvik sağlayarak sigarayı bıraktıran Hasan Hüseyin Çamzeybek, sigaranın sağlığa çok büyük zararının olduğunu kendisinin de bir dönem içtiği sigarayı 1985 yılında bıraktığını vurguladı. 2002 yılında sigara ile mücadeleye başlayan ve ilginç bir yöntem seçerek yanında çalıştırdığı işçilere sigarayı bırakmaları halinde 100 TL'lik prim verdiğini vurgulayan Çamzeybek bu sayede 70'e yakın çalışanına sigarayı bıraktırdığını belirtti.
Çamzeybek açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu iş yerinde sigarayı bırakanlara aylığından hariç 100 TL prim verilir. Bu zamana kadarda bu sayede sigarayı 70'e yakın kişiye bıraktırdım. Bu işçilerin ailelerinden de bana teşekkür geliyor. Bundan sonrada mücadelemize devam edeceğiz."

"Sigarayı bıraktığımdan bu yana 31 yıldır doktor yüzü görmedim"
1985 yılında sigarayı bıraktığını hatırlatan Çamzeybek, "O zamandan bu yana hiç sigara içmedim. Şu anda 69 yaşındayım. Sigarayı bıraktığımdan bu yana hiç hastaneye gitmedim. İğne dahi vurulmadım. Sigaranın zararlarını bildiğimden dolayı bu zararı işçilerimin de görmesini istemedim. İşçilerimizin sigarayı içip içmediğiyle ilgili cezai müeyyideler de uyguladık. diğer işçilerimiz sigara içeni fotoğraflayıp bana getirene 100 lira prim veriyorum, sigara içenin primini de kaldırıyorum. O yüzde sigaraya başlamadılar. Böyle mücadelemiz devam etti, ölünceye kadar da devam edeceğim" dedi.

"Sadece damadıma sigarayı bıraktıramadım"
Bu zamana kadar çok işçisine sigarayı bıraktırdığını belirten Çamzeybek, "2 gelinim bir de kızım var. Bu sigarayı hiç içmiyorlar başlamadılardı. Sadece damadıma sigarayı bıraktıramadım" dedi.
Çamzeybek, "Yanımda çalışan işçiler hem sigarayı bıraktı onun karına girdi. Hem de benden 100 TL maaşlarından başka prim alıyorlar. Bu sayede evin komple kirası çıkmış oluyor. Sağlık yönü de hariç. Ben şu anda yaklaşık 10 km yürüyüş yapıyorum. Hiç bir sıkıntım da yok. Sigara içenlere de tavsiyem, sigarayı hemen bıraksınlar. Çünkü hiçbir şeye faydası yok. Faydası olmadığı gibi içene de içmeyene de herkese zararı var" dedi.

İşçiler ise uygulamadan çok memnun kaldıklarını belirterek herkese sigarayı bırakmaları tavsiyesinde bulundular.

Yılmaz Sarıpınar

Etiketler: prim, Somalı esnaf


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