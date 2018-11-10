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Somali'de bomba yüklü araç ve silahlı saldırıda ölü sayışı 39'a yükseldi

Somali'de bomba yüklü araç ve silahlı saldırıda ölü sayışı 39'a yükseldi
Somali'de bomba yüklü araç ve silahlı saldırıda ölü sayışı 39'a yükseldi

Somali güvenlik yetkilileri Cuma günkü bomba yüklü araba ve silahlı saldırıda ölenlerin sayısının 39’a yaralıların sayısının da 40 yükseldiğini açıkladı.

Dün öğleden sonra Somali'nin Başkenti Mogadişu'da Sahafi Oteli ve Cinayet Araştırma Bürosu'nun yakınlarında bomba yüklü iki araba patladı. Daha sonra üçüncü bombalama olayı bir otelin yakınında bomba yüklü üç tekerli bir ara patlaması meydana geldi.
Polis, bombalamanın ardından silahlı bir grubun otele girmeye çalışırken güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

Bir minibüsün yakınında patlayan bombalı araç sebebiyle bazılarının tanınmayacak şekilde yandığını belirten polis, ölenlerin sayısının 39 yaralıların sayısının da 40 olarak kesinleştiğini söyledi.
Somali hükumetini devirmeye çalışan El Şebab terör örgütü saldırının sorumluluğunu üstlendi.
Silahlı terör örgütü El -Şebap 2011 yılında, Somali ve Afrika çok uluslu güçler tarafından Mogadişu ve diğer şehirlerden dışarı püskürtülmüştü. Ancak silahlı örgü sık sık Mogadişu ve başka yerlerde bombalı saldırıları sürdürüyor.

Saldırıların genellikle oteller ve askeri kontrol noktaları hedef aldığı kaydedildi
Geçen yıl kalabalık bir dört yol ağzında gerçekleştirilen bomba yüklü bir araç patlamasında civardaki evleri tahrip olduğu ve en az 350 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.
ABD Başkanı Trump'ın yönetimi sırasında Afrika Boynuzu'nda ABD'nin El Şebab'a karşı saldırılarını yoğunlaştırdı. Pentagon ocak ayından beri silahlı terör örgütüne karşı bazı bölgelerde bazıları drone olmak üzere 25'ten ziyade hava saldırısı gerçekleştirdi.
ABD geçen ay Harardere yakınlarında gerçekleştirdiği hava saldırısında 60 tane EŞ-Şebab mensubunu öldürdü. Halen Afrika Boynuzunda 500 Amerikan askeri bulunduğu belirtildi.  

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