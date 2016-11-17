Olay, İstiklal Caddesi 106 numaradaki 5 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Akşam saat 16.00 sıralarında simit tezgahını yere bırakarak çatıya çıkan İ.A., intihar girişiminde bulundu. Durumu haber alan polis, caddeyi güvenlik şeridi ile kapatarak yaya ve tramvay geçişine kapatarak önlem aldı. Daha sonra bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İ.A.’nın atlama ihtimaline karşı itfaiye erleri yere hava yastığı açtı. Bu sırada caddedeki yerli ve yabancı turistler toplanarak izdiham oluşturdu. Bazı vatandaşların intihar girişimini cep telefonları ile kaydederken, eylemci zaman zaman kendini izleyen vatandaşlara çatıdan kiremit fırlattı. Polis ekiplerince 1 saatin sonunda güçlükle ikna edilerek kurtarılan eylemci, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Simitçi olduğu ileri sürülen ve sürekli bu tür eylemde bulunan şahsın emniyet kayıtlarında son 1 yıl içinde çeşitli ilçelerde 11 kez intihar girişiminde bulunduğu saptandı.

Öte yandan eylemin sona ermesi ile birlikte caddedeki tramvay ve yaya trafiği normale döndü.

Mustafa Bakırhan - Sadık Kahraman