Son bir haftada 58 terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada 58 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Toplam 5 bin 273 kişinin gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Hava ve Kara unsurlarınca bin 366 operasyon yapıldığını, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 945 terör (PKK/KCK 206, aşırı sol 10, DEAŞ 63, FETÖ/PDY 666), 4 bin 213’ü uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından, 115’i düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 5 bin 273 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.