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Son dakika... 28 Şubat davası 13 Nisan'a ertelendi

28 Şubat davasının 13 Nisan'a ertelendiği bildirildi.

Son dakika... 28 Şubat davası 13 Nisana ertelendi

13 Mart 2018 21:33

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 28 Şubat darbe davası 13 Nisan’a ertelendi. Heyetin ara kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Mustafa Yiğitsoy, “Savunma yapmayan sanık veya müdafisi kalmadı. Son 4-5 celsenin SEGBİS çözümleri yapılacak. O çözümlerde hem sanıklar ve avukatlarının savunmalarını, hem de katılanlarların beyanlarını ve iddia makamını dinledik. Bundan sonraki celsede bir eksiklik görmezsek bir sonraki duruşmada bunları değerlendireceğiz. Bu nedenlerle duruşmayı 13 Nisan saat 14.00'a erteledik“ dedi.

 

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