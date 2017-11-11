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Son dakika! Bakan Arslan'dan İstanbullulara müjde

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan : " 2018 aralık ayı itibariyle İstanbullular Gebze -Halkalı arasında Marmaray araçlarıyla metro standardında hizmet almış alacak"

Son dakika! Bakan Arslandan İstanbullulara müjde

11 Kasım 2017 12:28

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