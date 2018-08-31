Son dakika... Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un rakipleri belli oldu

Fenerbahçe D Grubu’nda Anderlecht, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava ile eşleşti. Beşiktaş'ın I Grubu’ndaki rakipleri ise Genk, Malmö ve Sarpsborg oldu. Akhisarspor ise J Grubu'nda Sevilla, Krasnodar ve Standard Liege'in rakibi oldu.
UEFA Avrupa Ligi 2018-19 sezonu grup aşamaları kura çekimi, bugün Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleşti. Kura çekimine Beşiktaş seribaşı olarak katılırken, Fenerbahçe 2. torbada, Ahkisarspor ise 4. torbada yer aldı. Fenerbahçe D Grubu'nda Anderlecht (Belçika), Dinamo Zagreb (Hırvatistan) ve Spartak Trnava (Çekya) ile eleşti. Beşiktaş ise I Grubu'nda Genk (Belçika), Malmö (İsveç) ve Sarpsborg (Norveç) ile mücadele edecek. Bir diğer Türk ekibi Akhisarspor ise J Grubu'nda Sevilla (İspanya), Krasnodar (Rusya) ve Standard Liege'in (Belçika) rakibi oldu.
Avrupa Ligi’nde grup maçları 20 Eylül’de başlayıp 13 Aralık’ta sona erecek. Son olarak Atletico Madrid’in müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi’nin finali, 29 Mayıs’ta Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.
Kura çekiminin ardından oluşan gruplar şöyle:
A Grubu
Leverkusen
Ludogorets
Zürich
AEK Larnaca
B Grubu
Salzburg
Celtic
Leipzig
Rosenborg
C Grubu
Zenit
Kopenhag
Bordeaux
Slavia Prag
D Grubu
Anderlecht
FENERBAHÇE
Dinamo Zagreb
Spartak Trnava
E Grubu
Arsenal
Sporting Lizbon
Karabağ
Vorskla
F Grubu
Olympiakos
Milan
Real Betis
Dudelange
G Grubu
Villarreal
Rapid Wien
S.Moskova
G. Rangers
H Grubu
Lazio
Marsilya
E. Frankfurt
Apollon
I Grubu
BEŞİKTAŞ
Genk
Malmö
Sarpsborg
J Grubu
Sevilla
Krasnodar
Standard Liege
AKHİSARSPOR
K Grubu
Dinamo Kiev
Astana
Rennes
Jablonec
L Grubu
Chelsea
PAOK
Bate Borisov
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