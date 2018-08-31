Son dakika... Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un rakipleri belli oldu

Fenerbahçe D Grubu’nda Anderlecht, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava ile eşleşti. Beşiktaş'ın I Grubu’ndaki rakipleri ise Genk, Malmö ve Sarpsborg oldu. Akhisarspor ise J Grubu'nda Sevilla, Krasnodar ve Standard Liege'in rakibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi 2018-19 sezonu grup aşamaları kura çekimi, bugün Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleşti. Kura çekimine Beşiktaş seribaşı olarak katılırken, Fenerbahçe 2. torbada, Ahkisarspor ise 4. torbada yer aldı. Fenerbahçe D Grubu'nda Anderlecht (Belçika), Dinamo Zagreb (Hırvatistan) ve Spartak Trnava (Çekya) ile eleşti. Beşiktaş ise I Grubu'nda Genk (Belçika), Malmö (İsveç) ve Sarpsborg (Norveç) ile mücadele edecek. Bir diğer Türk ekibi Akhisarspor ise J Grubu'nda Sevilla (İspanya), Krasnodar (Rusya) ve Standard Liege'in (Belçika) rakibi oldu.

Avrupa Ligi’nde grup maçları 20 Eylül’de başlayıp 13 Aralık’ta sona erecek. Son olarak Atletico Madrid’in müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi’nin finali, 29 Mayıs’ta Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

Kura çekiminin ardından oluşan gruplar şöyle:

A Grubu

Leverkusen

Ludogorets

Zürich

AEK Larnaca

B Grubu

Salzburg

Celtic

Leipzig

Rosenborg

C Grubu

Zenit

Kopenhag

Bordeaux

Slavia Prag

D Grubu

Anderlecht

FENERBAHÇE

Dinamo Zagreb

Spartak Trnava

E Grubu

Arsenal

Sporting Lizbon

Karabağ

Vorskla

F Grubu

Olympiakos

Milan

Real Betis

Dudelange

G Grubu

Villarreal

Rapid Wien

S.Moskova

G. Rangers

H Grubu

Lazio

Marsilya

E. Frankfurt

Apollon

I Grubu

BEŞİKTAŞ

Genk

Malmö

Sarpsborg

J Grubu

Sevilla

Krasnodar

Standard Liege

AKHİSARSPOR

K Grubu

Dinamo Kiev

Astana

Rennes

Jablonec

L Grubu

Chelsea

PAOK

Bate Borisov

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