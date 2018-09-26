Son dakika.. FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına operasyon! 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada 36'sı muvazzaf olmak üzere 61 asker ile bu şüphelilerden sorumlu 10 sivil olmak üzere toplam 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 farklı ilde düzenledikleri operasyonda şuana kadar 33'ü asker, 6'sı sivil olmak üzere 39 kişiyi gözaltına alırken, diğer şüphelileri yakalama çalışması sürüyor. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 23'ünün Kara Kuvvetleri Komutanlığında, 24'ünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, 11'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığında, 3'ünün Jandarma Genel Komutanlığında görev yaptıkları belirtildi. Ayrıca söz konusu şüphelilerden 1'inin yarbay, 13'ünün binbaşı, 10'unun yüzbaşı, 7'sinin üsteğmen, 12'sinin üsteğmen, 12'sinin astsubay ve 6'sının askeri okul öğrencisi olduğu kaydedildi.

522 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 307 ŞÜPHELİ ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün sözde TSK yapılanmasına ilişkin 27 Kasım 2017'den itibaren yürütülen soruşturmada 939 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Yapılan operasyonlarda bu şüphelilerden 830'unun yakalandığı, 159 şüphelinin ise halen arandığı kaydedildi. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 522'si tutuklanırken, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak örgütün deşifre olmasında yardımcı olan 307 kişinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

Yusuf Melikoğlu