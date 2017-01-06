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Son dakika! Gabar Dağı'nda çatışma çıktı: 2 asker şehit, 4 asker yaralı

Şırnak ve Siirt’in Eruh ilçesi arasında bulunan Gabar (Küpeli) Dağı’nda güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaşanan çatışmada 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Son dakika! Gabar Dağında çatışma çıktı: 2 asker şehit, 4 asker yaralı

06 Ocak 2017 18:12

Olay, saat 17.50 sıralarında, terör örgütü PKK’ya yönelik geniş kapsamlı operasyonun devam ettiği Gabar Dağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, burada güvenlik güçleri ile bir grup PKK’lı terörist arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bölgede operasyon sürüyor. 

TSK: Şırnak Küpeli Dağı kırsalında 2 asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Şırnak’ın Küpeli Dağı kırsalında terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı. 

TSK’dan yapılan açıklamaya göre, 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı birlikleri tarafından Şırnak ili Küpeli Dağı kırsalında 6 Ocak 2017 tarihinde icra edilen iç güvenlik harekatı esnasında saat 17.00 civarında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Çıkan çatışmada bir terörist ölü olarak ele geçirilirken, bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri neticesinde tespit edilen 9 mağarada 1 adet Doçka uçaksavar silahı, 1 adet Bixi makineli tüfek, 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet güneş paneli, çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi (buzdolabı, jeneratör, vs.) ele geçirildi.
Çatışma esnasında yaralanan ve etkisiz hale getirilen teröristlerin akıbeti konusunda hava durumunun imkan vermemesi nedeniyle tespit yapılamadığı belirtildi.  

Caner Ünver


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