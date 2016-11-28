Cudi Dağı’nda tespit edilen bir grup terör örgütü PKK mensubuna yönelik geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Önce, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’ndan top atışları yapılan bölgeyi daha sonra kobra helikopterler ateş altına aldı. Ardından da bölgeye skorsky tipi helikopterlerle asker indirildi. Askerin indirilişi sırasında da kobra helikopterler PKK’lıların bulunduğu alanı ateş altına aldı. Silah sesleri kent merkezinden duyulurken, bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

Operasyon sürüyor.

Melih Yiğit

