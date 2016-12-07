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Son dakika haberi! Nusaybin’de patlama: Yaralılar var

Mardin’in Nusaybin ilçesinde teröristler tarafından daha önce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Son dakika haberi! Nusaybinde patlama: Yaralılar var

07 Aralık 2016 14:03
Nusaybin’de patlama: Yaralılar var - Tıkla İzle

Olay, Nusaybin ilçesinde etrafı güvenlik nedeniyle tellerle çevrili olan Fırat Mahallesi Kordon Sokak’taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşyalarını çıkarmak için eve gelen 3 vatandaş, teröristler tarafından daha önce evin girişine tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı. Yaralı Abdurrahman Enük (53), Mesut Ayaz (29) ve Muhsin Ayaz (43) olay yerine çağrılan ambulanslarla İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Patlamanın ardından bölgeye gelen polis, geniş güvenlik önlemleri aldığı olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlçede dün de İpekyolu üzerinde bulunun bir hurdacıda, hurda sıkıştırması yapıldığı sırada bir patlama meydana gelmiş, olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Abdullatif Altunkaynak

 


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