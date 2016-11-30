KPSS önlisans sonuçları bugün açıklanacak mı? ÖSYM sonuç sayfası... 08 Kasım 2016 10:30 KPSS önlisans sınavı sonuçları 31 Ekim'de açıklanacak mı? KPSS önlisans sonuçları bugün açıklanır mı? 16 Ekim'de yapılan KPSS önlisans sınavının sonuçları merakla…

ÖSYM, '2017 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ni yayımladı 18 Ekim 2016 10:59 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2017 yılında uygulanacak sınavlara ilişkin ‘2017 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ ÖSYM'nin internet sitesinde…

ÖSYM’den ’KPSS’ açıklaması 31 Ağustos 2016 11:52 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2016 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-Ortaöğretim/Önlisans) başvuru işlemlerinin 9-24 Ağustos 2016 tarihleri arasında…

ÖSYM'den flaş açıklama: Sözleşmeli personel alımı... 05 Eylül 2016 12:29 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli…