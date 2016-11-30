Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) kozmik odasında polis tarafından arama yapılıyor.
AYRINTILAR BİRAZDAN...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) kozmik odasında polis tarafından arama yapılıyor.
AYRINTILAR BİRAZDAN...
KPSS önlisans sınavı sonuçları 31 Ekim'de açıklanacak mı? KPSS önlisans sonuçları bugün açıklanır mı? 16 Ekim'de yapılan KPSS önlisans sınavının sonuçları merakla…
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2017 yılında uygulanacak sınavlara ilişkin ‘2017 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ ÖSYM'nin internet sitesinde…
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2016 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-Ortaöğretim/Önlisans) başvuru işlemlerinin 9-24 Ağustos 2016 tarihleri arasında…
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli…
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sorularının sınav sonrası bir defaya mahsus kullanım hakkı için görsel medya kuruluşlarının…
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