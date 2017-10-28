Son dakika haberleri! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek istifa etti |Melih Gökçek kimdir?

Melih Gökçek, olağanüstü toplanan Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde 23,5 yıllık sürdürdüğü belediye başkanlığı görevinden istifasını verdi.

Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettiğini düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Gökçek istifası öncesi, belediyenin şu ana kadar yaptığı icraatlara detaylı bir şekilde değindi. Şu anda Ankara Büyükşehir belediyesinin çocuklara, gençlere, yaşlılara yönelik 164 tane sosyal ve kültürel projeyi aynı anda yönettiğini belirten Gökçek, BELMEK kurslarından 290 bin kişinin mezun olduğunu söyledi. Her gün 45 engelli okulunun 3 öğün yemeğini verdiklerini anlatan Gökçek, "Türkiye'de binası olan tek çocuk Meclis'i Ankara'da. Türkiye'nin neresinde olursa olsun mültecinin yanında Ankara oldu. EGOspor 12 branşta 213 madalya kazandı. ASKiSpor 20 tane madalya kazandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi sporun dinamosu oldu" dedi.

"Dava ahlakından geliyorum, benim davamda nefse uymak yoktur"

Yıllarını AK Parti'ye verdiğini belirten Gökçek, "Ben yıllarını AK Parti'ye vermiş bir kardeşinizim. AK Parti iktidarı önce kendi milletine bütün mazlum milletlere umut olmuş bir harekettir. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bu hareket yeni bir Türkiye'nin doğuşunu temin etmiştir" dedi.

"Ben bir dava ahlakından geliyorum, benim davamda nefse uymak yoktur, şahsi çıkarlar için davaya zarar vermek yoktur" diyen Gökçek, "Benim davamda emir demiri keser. Benim davamda liderin talimatına uymak gerektir. Türkiye olarak bugünlere kolay gelmedik. Amacımız, gelişmiş ve üreten bir Türkiye'ydi. İnsanları güven ve huzur içinde yaşayan bir Türkiye'ydi. şimdi bunları gerçekleştiren bir iktidar ve lider var. bu iktidar AK Parti, bu lider Recep Tayyip Erdoğan. Bizler bu umudu inşa ederken o gün liderimiz, benim belediye başkanlığı yaparak katkı sağlamam gerektiğini düşündü. Bugün ise istifa ederek katkı sağlamam gerektiğini düşünüyor. Bu yüzden ben istifa etmeyerek partim için bir oy kaybına dahi yol açarsam bunun bir vebal olacağını düşünüyorum, inandığımız umutlara haksızlık olur diye endişe ediyorum. Başarısız olduğumu düşündüğüm, yorgun olduğumu düşündüğüm için değil, ya da herhangi başka bir kaygı nedeni ile değil, sadece ve sadece ülkemi lider ülke yapacağına inandığım Recep Tayyip Erdoğan'ın talebini yerine getiriyorum. Bana, olaya karşı çıkmam ve istifa etmemem konusunda çok baskı yapan oldu. Bakınız, ben kendimde davamda iğne ucu kadar zarar verme hakkı bulamam" şeklinde konuştu.



İbrahim Melih Gökçek kimdir ?

Melih Gökçek 20 Ekim 1948 tarihinde Ankara Keçiören'de doğdu. Babası avukat, annesi ev hanımıydı. Üç çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olan Gökçek beş yaşına kadar Başkent Ankara'da ikamet etti. Babasının işi dolayısıyla Gaziantep’e taşınan Gökçek, ilk, orta ve lise eğitimini Gaziantep‘te tamamladı.

1967 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni kazanınca tekrar Ankara’ya yerleşti. Mülkiye’den sonra Gazi Üniversitesi Gazetecilik Meslek Yüksek Okulu’ nu bitirdi. Parlamento muhabirliği, gazete temsilciliği, Çalışma Bakanlığında Özel Kalem Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Askerliğini Kıbrıs Güzelyurt ‘ta yedek subay olarak tamamladıktan sonra ticaret hayatına atıldı. Fotoğrafçılık ve market işletmeciliği yaptı.

Babasının Adalet Partisi Gaziantep İl Başkanı olması nedeniyle çocukluk yıllarından itibaren siyasetle iç içe büyüdü. 1984 yılında Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Bir süre Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü de yapan Gökçek, 1991 yılında Ankara Milletvekili oldu. 1994 yılında ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu ve seçildi.

Halkın güvenini kazanarak 4 dönem üst üste Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Gökçek, hizmet anlayışı ile Ankara’yı örnek bir başkent haline getirdi. Hayata geçirdiği yeni projeleri ile Ankaralıların takdirini kazanmanın yanı sıra almış olduğu ulusal ve uluslararası ödüllerle de bu başarısını taçlandırdı.

SİYASİ HAYATI

25 Mart 1984 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi’nden Ankara Keçiören Belediye Başkanlığını % 56,6 oy alarak kazandı. Görevini tamamladıktan sonra Gökçek bürokrasiye geri döndü.

1989-1991 yılları arasında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü yaptı. 20 Ekim 1991 Genel Seçimlerinde Refah Partisi Ankara Milletvekili olarak parlamentoya girdi. 2 yıl, 3 ay milletvekilliği yapan Gökçek, 1994 yılında milletvekilliği devam ederken Refah Partisi'nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu ve seçimi kazandı. 1999, 2004 ve 2009 Yerel Seçimlerinde de aynı göreve yeniden seçilere 4 dönem üst üste Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaparak bir rekora imza attı. Halen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine devam etmektedir.

1984 - 1989 ANKARA KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1989 - 1991 SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1991 - 1994 REFAH PARTİSİ ANKARA MİLLETVEKİLİ

1994 - 1999 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1999 - 2004 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2004 - 2009 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2009 - 2017 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Pelin Üzek Kılıç - Ömer Çetin - İbrahim Berat Yılmaz

