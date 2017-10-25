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Son dakika haberleri! İran, Kuzey Irak ile sınır kapısını açtı

İran'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile arasındaki Başmak Sınır Kapısı'nı ticari geçişlere tekrar açtığı bildirildi.

Son dakika haberleri! İran, Kuzey Irak ile sınır kapısını açtı

25 Ekim 2017 11:03

İran'ın, IKBY ile arasındaki Başmak Sınır Kapısı'nı 10 gün kapalı tutmasının ardından ticari geçişlere yeniden açtığı bildirildi. IKBY bölgesi Gümrük Müdürü Samal Abdulrahman, “İran Başmak Sınır Kapısı'nı yeniden açtı” dedi.Süleymaniye Ticaret Odası Başkanı Sirwan Mohammad, “Başmak Sınır Kapısı vatandaşlara ve ticari araç geçişlerine açıldı” ifadelerini kullandı.
İranlı yetkililer, IKBY'nin yaptığı bağımsızlık referandumundan sonra 15 Ekim'de bölge ile ortak arazi geçişlerini kapatmıştı.

Muhammed Omer Serrac 

 

 

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