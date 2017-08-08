Son dakika haberleri! İstanbul'da feci kaza!

TEM Otoyolu’nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada, tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen tırın kasasında bulunan tonlarca ağırlıktaki inşaat demirleri yola savruldu. Demirlerin bir kısmı tırın dorsesinin üzerine düşerken sürücü ağır yaralandı. Kazada ağır yaralanan sürücüyü kurtarma çalışmaları devam ederken yol trafiğe kapandı.

Öte yandan olay yerine gelen ekipler yolun trafiğe açılması için çalışmalarını sürdürüyor.



Yusuf Eker