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Son dakika haberleri! İstanbul'da feci kaza!

TEM Otoyolu Çatalca mevkinde direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü, bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın kasasında bulunan demirler yola savrulurken sürücü ağır yaralandı.

Son dakika haberleri! İstanbulda feci kaza!

08 Ağustos 2017 09:31
İstanbul'da feci kaza! - Tıkla İzle

TEM Otoyolu’nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada, tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen tırın kasasında bulunan tonlarca ağırlıktaki inşaat demirleri yola savruldu. Demirlerin bir kısmı tırın dorsesinin üzerine düşerken sürücü ağır yaralandı. Kazada ağır yaralanan sürücüyü kurtarma çalışmaları devam ederken yol trafiğe kapandı.
Öte yandan olay yerine gelen ekipler yolun trafiğe açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
 

Yusuf Eker

Etiketler: son dakika


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