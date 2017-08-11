Diğer
Kategoriler

Son dakika haberleri! İstanbul'da sahte ilaç şebekesi çökertildi

İstanbul'da sahte ve süresi geçmiş kanser ilaçları ele geçirildi.

Son dakika haberleri! İstanbulda sahte ilaç şebekesi çökertildi

11 Ağustos 2017 11:19
İstanbul'da sahte ilaç şebekesi çökertildi - Tıkla İzle

 İstanbul’un Fatih ilçesinde çıkan bir yangının enkazından 2 bin 573 kutu sahte ve süresi geçmiş kanser ilaçları ortaya çıkarıldı. Orijinal karşılığı 3 milyon 250 bin TL’yi bulan süresi geçmiş ilaçları piyasaya sürmeye çalışan Suriyeli bir kişi gözaltına alınırken, polis şebekenin diğer üyelerini yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Topkapı Mahallesi Emek Sokak’taki bir binada önceki gün sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle çıkan yangından 3 milyon 250 bin lira değerinde sahte ve süresi geçmiş ilaçlar ortaya çıkarıldı. Bir şebekenin piyasaya sürmeye çalıştığı kanser ilaçlarının, çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından gün yüzüne çıkarıldı. Enkaza dönen dairedeki bir odada koli ve çuvallar içindeki 3 bin kutu kanser ilaçlarına el koyan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili olduğu ileri sürülen Suriye uyruklu N.E.A. adlı 1 kişiyi gözaltına aldı. Ele geçirilen sahte ve süresi geçmiş kanser ilaçlarının piyasadaki orijinal karşılıklarının 3 milyon 250 bin TL olduğu kaydedildi.

SGK'YA MİLYONLUK ZARAR

Şebekenin, üzerindeki karekotları değiştirilen kanser ilaçları üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (SGK) da milyonlarca liralık zarara uğrattığı belirtiliyor.

Sadık Kahraman
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!