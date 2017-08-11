Son dakika haberleri! İstanbul'da sahte ilaç şebekesi çökertildi

İstanbul’un Fatih ilçesinde çıkan bir yangının enkazından 2 bin 573 kutu sahte ve süresi geçmiş kanser ilaçları ortaya çıkarıldı. Orijinal karşılığı 3 milyon 250 bin TL’yi bulan süresi geçmiş ilaçları piyasaya sürmeye çalışan Suriyeli bir kişi gözaltına alınırken, polis şebekenin diğer üyelerini yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Topkapı Mahallesi Emek Sokak’taki bir binada önceki gün sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle çıkan yangından 3 milyon 250 bin lira değerinde sahte ve süresi geçmiş ilaçlar ortaya çıkarıldı. Bir şebekenin piyasaya sürmeye çalıştığı kanser ilaçlarının, çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından gün yüzüne çıkarıldı. Enkaza dönen dairedeki bir odada koli ve çuvallar içindeki 3 bin kutu kanser ilaçlarına el koyan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili olduğu ileri sürülen Suriye uyruklu N.E.A. adlı 1 kişiyi gözaltına aldı. Ele geçirilen sahte ve süresi geçmiş kanser ilaçlarının piyasadaki orijinal karşılıklarının 3 milyon 250 bin TL olduğu kaydedildi.

SGK'YA MİLYONLUK ZARAR

Şebekenin, üzerindeki karekotları değiştirilen kanser ilaçları üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (SGK) da milyonlarca liralık zarara uğrattığı belirtiliyor.

Sadık Kahraman

