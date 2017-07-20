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Son dakika haberleri! Tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 32 yaralı

Çorum’un Alaca ilçesinde tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si kadın 3 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi de yaralandı.

Son dakika haberleri! Tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 32 yaralı

20 Temmuz 2017 18:52

Kaza, Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum’dan Yozgat’a seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen 33 FT 860 plakalı tur otobüsü ile Sungurlu’dan Zile istikametine giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 KRD 51 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünürken, kontrolden çıkan otobüs yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 2’si kadın 3 kişi hayatını kaybederken, otobüste bulunan 32 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi ile Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.
Kazada yaralanan otobüsteki yolcuların Karadeniz gezisinden döndükleri ve Adana’ya gittikleri öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Alaca-Yozgat karayolu Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Serkan Şansever-M. Muttalip Yalçın


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