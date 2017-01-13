Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Son dakika haberleri!Kocaeli'nde fabrikada korkunç patlama: 1 ölü 15 yaralı

Son dakika haberleri!Kocaeli'nde fabrikada korkunç patlama: 1 ölü 15 yaralı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesindeki bir çelik dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü 15 kişi yaralandı.

Son dakika haberleri!Kocaelinde fabrikada korkunç patlama: 1 ölü 15 yaralı

13 Ocak 2017 14:02
Çelik dönüşüm fabrikasında patlama: 1 ölü 15 yaralı - Tıkla İzle

Olay Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 4. kısımda bulunan bir çelik geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye OSB içerisindeki çelik dönüşüm fabrikasının ark ocağında saat 11.00 sıralarında patlama meydana geldi. Fabrikanın ark ocağının bakımı sırasında meydana gelen patlamada 1 işçi, patlamayla yıkılan çelik parçaların altında kalarak hayatını kaybederken 15 kişi de yaralandı.
Parlama sonrası fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlama sonra çıkan yangını kontrol altına aldı. Patlamada yaralananlar ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlama sonrası olay yerine gelerek inceleme yapan Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan konu hakkında açıklama yaparak, “Fabrika ocağında bilinmeyen bir nedenle patlama oluyor. 1 ölü 15 yaralı var ve yarılarımızdan hayati tehlikesi olan yok. Ben içeride inceleme yaptım. Bana sebebi bilinmeyen patlama dediler” dedi. 

Gürcan Yılmaz-İsmail Gündüz
 

Etiketler: Kocaeli, Kocaeli patlama


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç