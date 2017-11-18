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Son dakika! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bharara hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı New York Güney Bölgesi eski savcısı Preet Bharara ve savcı Joon H Kim hakkında soruşturma başlattı.

Son dakika! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bharara hakkında soruşturma başlatıldı

18 Kasım 2017 15:40

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tarafından başlatılan soruşturmaya ilişkin yazılı basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, ABD'nin Newyork Güney Bölge Mahkemesi'nde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hakkında devam eden yargılamada, avukat Cathy Fleming'in Newyork Güney Bölge Mahkemesinde 30 Ekim 2017 tarihinde vermiş olduğu yeminli ifadesinin yargılama dosyasına sunulan belge ve delillerin çalıntı, sahte içerikli ve kaynağı belli olmayacak nitelikte olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

15 sayfadan oluşan yeminli ifadede bahsi geçen verilerin kim tarafında, ne şekilde elde edildiği ve mahiyetinin ne olduğu konusunda soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ABD Adli Makamları'na Cumhuriyet Başsavcılığınca Adalet Bakanlığı'na yazılan 17 Kasım 2017 tarihli Adli Yardım talebini içerir resmi yazı ile ifadede bahsi geçen ve ABD'de yargılamada kullanıldığı anlaşılan belge, ses kaydı ve içeriklerin ne şekilde ve ne zaman elde edildiği, kim ya da kimlerden temin edildiği ve yazılı ifadelerin nelerden ibaret olduğunun sorulduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Uluslararası iç hukuka açıkça aykırı olan bu eylemler nedeniyle New York Güney Bölgesi eski savcısı Preet Bharara ve savcı Joon H Kim ve diğer savcılık görevlileri hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi. 

Başak Akbulut

ABDli savcı Preet Bharara, görevden alındı Savcı Preet Bharara, görevden alındı

 

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