Edinilen bilgilere göre olay Beşiktaş Ortaköy'de bulunan ünlü bir gece kulübünde yaşandı. Gece kulübüne noel baba kılığında girdiği belirtilen 2 kişi, uzun namlulu silahlarla içeridekileri taradı. Yılbaşı eğlencesi sırasında gerçekleşen olayda ölen ve yaralananlar olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans gönderildi. Saldırıyı yaşayan gece kulübü müşterileri, içeriden tahliye edilmeye başlandı.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Özel Harekat polislerinin gece kulübünde arama yaptığı öğrenildi.

Süleyman Soylu'dan 'Ortaköy saldırısı' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ortaköy'de gece kulübüne gerçekleşen terör saldırısı sonrası Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını cevaplayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " 39 insanımız hayatını Kaybetti 18'inin kimliği ile belli. Diğerlerinin kimliği ile ilgili tespit çalışmaları devam ediyor. 16'sı yabancı uyruklu 5'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliği belli olmayanlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Saldırı 1 : 15 sıralarında gerçekleşiyor. Bir terör saldırısı. 65 kişi hastanelerde tedavi görüyor 4'ü ağır olarak bize bildirildi. Biri çok ağır. Hain sivil insanlara yönelik milletin umutlarını tazelediği bir yılbaşında gerçekleşen insanların korumasız olduğu bir yerde onlara böyle bir şeyden habersiz yapılan insanlık dışı alçak bir saldırı. Teröristi arama çalışmaları devam ediyor. Emniyetimiz gerekli operasyonları başlattı. İnşallah yakın bir zamanda ele geçirileceğini ümit ediyoruz bir daha böyle bir terör saldırısıyla karşı karşıya kalmayız. Detaylı çalışmalar gerçekleşiyor. Net bir değerlendirme yapmak çok doğru olmaz . "

'65 YARALI VAR'

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ortaköy'deki saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "65 yaralımız var, 4'ünün durumu ağır" dedi.

RTÜK YAYIN YASAĞI GETİRDİ

RTÜK, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, Başbakanlık tarafından geçici yayın kısıtlaması getirildiğini bildirdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) yapılan yazılı açıklamada, 15/02/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 7'nci maddesinde "milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının muhtemel olduğu durumlarda" geçici yayın yasağı getirilebileceğinin öngörüldüğü belirtilerek, "01/01/2017 tarihinde İstanbul ilinde meydana gelen silahlı saldırının da anılan hüküm çerçevesinde olduğu değerlendirildiğinden söz konusu olayla ilgili, geçici yayın yasağı getirilmesi uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Medya hizmet sağlayıcıları tarafından; anılan saldırıya ilişkin olarak yapılacak yayınlarda 6112 sayılı Kanunda ve diğer kanunlarda sayılan yayın ilkelerine uyulması, toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabilecek, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlardan kaçınılması ve bu çerçevede; saldırıya ilişkin olarak, saldırı sonrası olay yeri, kamu görevlilerinin olay yerinde yürüttükleri çalışmalar, varsa saldırı sonucu yaralanan ya da hayatını kaybeden kişilere ait görüntü, görsel öğe ve benzeri unsurlara ve bunlarla ilgili abartılı anlatımlara,

olayın aydınlatılması, şüphelilerin yakalanması ve irtibatlarının deşifre edilmesinin engellenmemesi için, resmi makamlarca yapılan açıklamalar dışında olaya iştirak etme şüphesi bulunan kişilere, bu kişilerin bulundukları yerlere, kullandıkları araçlar ve benzeri diğer hususlar yayınlarda kesinlikle yer verilmemesini içermektedir. Tüm medya hizmet sağlayıcıların dikkatine sunulur."

POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Gece kulübüne sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye taşırken, polis de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Saldırıyı Noel baba kıyafetli birinin yaptığı açıklandı. Saldırının ardından polis bölgede operasyon gerçekleştirdi.