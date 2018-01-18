Son dakika: Twitter Neden Açılmıyor, Twitter Çöktü Mü? 18 Ocak 2018

Sosyal medya devi Twitter’da paylaşılan linklerin ve yönlendirilen sayfaların açılmamasıyla başlayan hata, siteye erişimin sağlanamamasıyla sürdü. Yaşanan soruna ilişkin ise an itibariyle bir açıklama yapılmış değil.

Twitter'da yaşanan sorun yüzünden kullanıcılar yine tepkilerini rakip platformlar üzerinden yaptıkları paylaşımlar ile gösteriyor. Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda kullanıcılar Twitter'a erişseler bile tweet atma, mesaj gönderme, fotoğraf yükleme veya arama yapma gibi fonksiyonları kullanamadığını bildiriyor.