Son Dakika: Whatsapp neden yok ve neden çöktü? Whatsapp neden girilmiyor? -Erişim sıkıntısı- 31 Aralık 2017

Bugün akşam saatlerinden itibaren herkes sosyal medyaya Whatsapp'a ne oluyor, sorusunu sormaya başladı.Whatsapp'ın Türkiye genelinde bir problem olduğu öğrenildi.

Dünya genelinde yüz milyonlarca kullanıcısı bulunan cep telefonu uygulaması WhatsApp'ta yaklaşık bir saattir iletişim sağlanamıyor. Kullanıcılar, sosyal medyada olayı tartışıyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Whatsapp'taki sorunun kaynağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Özellikle sosyal medyada ''Whatsapp çöktü mü?'' mesajları gönderilmeye devam ediyor. Konuyla ilgili gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz.

BTK BAŞKANI ÖMER FATİH SAYAN'DAN AÇIKLAMA

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabı üzerinden WhatsApp'ın çökmesine ilişkin yaptığı açıklamada "Whatsapp servislerinde küresel boyutta bir teknik arıza olduğu USOM tarafından raporlandı. Ülkemiz de bu kesintiden etkilenmekte. 2018 Yerli ve milli yazılımların yılı olacak. Mutlu yıllar..." ifadelerini kullandı.

WHATSAPP NASIL İNDİRİLİR?

WhatsApp uygulaması mobil cihazlar üzerinden ücretsiz ve özgürce mesajlaşma olanağı sunuyor. WhatsApp uygulaması Android, İOS, Windows Phone veya diğer işletim sistemli telefonlara indirebilme alternatifi bulunuyor. WhatsApp uygulaması mobil cihazlar haricinde WhatsApp Web formatında da kullanılabiliyor. Kullanıcılar WhatApp Web uygulamasını mobil cihazları ile entegre ederek bilgisayardan WhatsApp uygulamasını kullanabilme fırsatı elde edebiliyor. Bu uygulama sayesinde WhatsApp kullanan arkadaşlarınızla ücretsiz olarak dilediğiniz gibi mesajlaşıp, çektiğiniz fotoğrafları ve videoları anlık olarak paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda grup sohbeti, WhatsApp sesli ve görüntülü arama, uçtan uça şifreleme, sesli mesaj gönderme, belge paylaşımında bulunma gibi özelliklerle WhatsApp deneyiminden her an her yerde sınırsızca yararlanabilirsiniz.

Eğer bir iPhone sahibiyseniz; telefonunuzun menüsünden "App Store" isimli uygulamasına giriş yapın.

Ardından giriş yaptığınız App Store mağazasının arama çubuğuna Whatsapp yazın.

Daha sonra Whatsapp uygulaması karşınıza çıkacaktır. Yükle butonuna basın ve yüklemeyi tamamlayın.

Yükleme tamamlandıktan sonra Whatsapp uygulamasına ilk girdiğinizde sizden GSM telefon numaranız sorulacak.

GSM telefon numaranızı girin ve sonra numaranıza SMS ile gelen kodu girerek hattınızı doğrulayın. Artık WhatsApp uygulamasını kullanmaya başlayabilirsiniz.