Diğer
Kategoriler

Son dakika...İstanbul'da doğalgaz patlaması! 7 yaralı

Küçükçekmece Kanarya'da meydana gelen doğalgaz patlamasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle çevrede geniş çapta maddi hasar oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika...İstanbulda doğalgaz patlaması! 7 yaralı

20 Şubat 2017 14:50
İstanbul'da doğalgaz patladı - Tıkla İzle

 Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Tavuskuşu Caddesi üzerinde bulunan bir pastahanede doğalgazdan kaynaklandığı iddia edilen bir patlama meydana geldi. Patlamadan dolayı çevrede bulunan bir çok iş yeri, araba ve ev hasar gördü. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre patlamada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar tarafından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu esnada polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı polis ekipleri olay yerinin çevresine güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Patlamanın olduğu noktada çalışmalarına devam eden polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. 

Volkan Kayalar

Etiketler: İstanbul, istanbulda doğalgaz patlaması, kanarya


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!