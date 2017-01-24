Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde mesai bitimi evine giderken, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlardan birinin çarpması sonucu Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Recep Yanmaz şehit oldu. Şehidin Ankara Polatlı’da yaşayan annesi Nadire ve babası Mevlüt Yanmaz’a acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin eşini, 2 sene önce akciğer kanserinden dolayı kaybettiği ve 2 çocuğu olduğu öğrenildi. Şehidin baba evinin bulunduğu sokak komşuları tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin 3 tane de kardeşi olduğu öğrenildi.

Arkadaşının arabasına binseydi şehit düşmeyecekti

Şehit polis memuru Recep Yanmaz’a mesai bitiminde arkadaşları ‘gel biz seni arabayla eve bırakım’ dedikleri ancak şehidin yürümek istediği öğrenildi. Acılarının çok büyük olduğunu, şehidin arkasında 2 yetim bıraktığı belirten şehidin amcası Mahmut Yanmaz, “Acımız çok büyük. Ateş düştüğü yeri yakıyor, hepimiz üzüntülüyüz. Şehidimiz 43 yaşında idi. Hanımını 2 sene önce hastalıktan dolayı kaybetti. 2 çocuğu vardı. Çocuklarının eğitiminden dolayı buraya getirdiler. Şehidin annesi çocuklara bakıyordu. Şehidin kızı lisede oğlu da ortaokul 6. sınıfta okuyor. Mesai bitiminde arkadaşları biz seni arabayla bırakalım demişler oda yürümek istediğini söylemiş, kaldırımda yürürken arabalar kaza yapıyor. Takla atan araçta çarpıyor ve olay yerinde vefat etmiş” şekliden konuştu.

Şehidin amcasının oğlu Hamza Yanmaz ise “Urfa’da görevli bir polis memuruydu. İşten çıkıp eve giderken trafik kazasına maruz kalmış, görev arkadaşları Recep seni biz eve bırakalım demişler ama o yok ben yürüyerek gideceğim ayaklarım biraz açılsın demiş ve o kaza da şehit düşüyor” ifadelerini kullandı.

Şehidin Yanmaz için yarın öğle namazına müteakip Polatlı Çarşı Camii’nde cenaze namazı kılınacağı öğrenildi.